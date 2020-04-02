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KONYA

Konya Büyükşehir’den vatandaşa tam destek: İşsiz kalanların evlerinden 2 ay boyunca su ücreti alınmayacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, koronavirüs salgını nedeniyle Konyalı vatandaşların mağdur olmaması amacıyla su fiyatlarını 2019 rakamlarına geri çektiklerini, iş yeri kapanan ve çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalanların evlerinden 2 ay boyunca su ücreti alınmayacağını, Esnaf Bilgi Sistemi’ne kayıtlı tüm esnafa 2 ay boyunca iş yerinde suyu ücretsiz vereceklerini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya sokakları tek tek dezenfekte ediliyor.
Konya sokakları tek tek dezenfekte ediliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bütün dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiğini, dünyanın süper güçlerinin bile ölümcül salgına karşı çaresiz kaldığını belirterek, insanlığın büyük bir imtihandan geçtiğini söyledi. Türkiye’nin aldığı önlemler ve kriz yönetimi ile dünyaya örnek olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Şimdi bize düşen devletimize güvenmek, devlet-millet iş birliğinin en güzel örneklerini göstermektir” dedi.

Başkan Altay toplantılara ve vatandaş görüşmeleri- ne telekonferans yoluyla katılarak ‘evde kal’ çağ- rılarına destek veriyor.

İLK ANDAN TAM GÜÇLE MÜCADELE

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak virüsün Türkiye’de görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren var güçleriyle mücadele ettiklerinin altını çizen Başkan Altay, “31 ilçemizde, ilçe belediyelerimizle birlikte dezenfeksiyon çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Belediyemizin kiracılarından 2 aylık sürede kira almayacağımızı açıkladık. Abonman yükleyen öğrenci ve öğretmenlerimizi mağdur etmeyeceğimizi söyledik. Toplu ulaşımada devletimizin aldığı önlemleri harfiyen uyguladık. Sokakta kalan hemşehrilerimizi otellere yerleştirdik. Umreden dönen, şehrimizde karantina altına alınan misafirlerimizin ihtiyaçlarını giderdik. Sadece 1 ayda 10 bin hemşehrimize gıda ve temizlik maddesi desteği sağladık” dedi.

İŞSİZ KALANLARA 2 AY SU ÜCRETSİZ

Konya'da dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor.

İşyeri kapanan ve çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalanların evlerinden 2 ay boyunca su ücreti almayacaklarını duyuran Başkan Altay, “1 Nisan’dan itibaren Esnaf Odaları Birliğimizin Esnaf Bilgi Sistemi’ne kayıtlı tüm esnafımıza 2 ay boyunca iş yerinde suyu ücretsiz vereceğiz. Bu süreçte borçtan dolayı su kesintisi yapmayacağız ve suyu kesik abonelerimizin sularını açacağız. İşyeri kapanan ve yine çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalan hemşehrilerimize sosyal destek sağlayacağız. İhtiyaç sahibi tüm hemşehrilerimize hane halkı sayısına bağlı olarak destek vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

BAŞVURU İNTERNETTEN

Başvurularla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin internet sayfasının ve sosyal medya hesaplarındaki açıklamaların takip edilmesini isteyen Başkan Altay, “Sizlerin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Sizden isteğimiz evde kalmanız. Birlik-beraberlik içinde nice sağlıklı günlerde yeniden kucaklaşacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

SU FİYATLARI 2019’A ÇEKİLDİ

  • Konyalıların bu süreçten en az şekilde etkilenmesi adına önümüzdeki dönem için önemli kararlar aldıklarını vurgulayan Başkan Altay, Konya’da hiç kimseyi açta ve açıkta bırakmayacaklarını söyleyerek, su fiyatlarında önemli bir indirime giderek fiyatları 2019 rakamlarına geri çektiklerinin müjdesini verdi.


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