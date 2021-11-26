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Dünya belediyeleri Konya’dan yönetilecek

Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birlik tarafından düzenlenen Dünya Bölgeler Forumu’na katıldı. Dünya’ya Konya modeli belediyeciliği anlatmanın büyük bir gurur olduğunu belirten Başkan Altay, 2022 yılı Haziran ayından itibaren Dünya Belediyeler Birliği Dönem Başkanlığı'nı Konya’nın devralacağını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Konya haber: Dünya belediyeleri Konya’dan yönetilecek ​
Uğur İbrahim Altay

Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022’de birliğin dönem başkanlığını yapacak. İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenen UCLG Dünya Bölgeler Forumu’na katılan Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, katıldığı toplantılarda özellikle iklim değişikliği alanında yerel yönetimler olarak yapabilecekleri konuları istişare ettiklerini söyledi.

Başkan Altay, “Ayrıca bölge olarak çalışmalarımızı burada ifade etme imkanı bulduk. Konya’nın bu tür toplantılarda temsil edilmesini önemsiyorum. Hem yaptığımız çalışmaları anlatıyoruz hem de ülkemiz ve bölgemizdeki gelişmeleri burada tüm dünyaya duyurma imkanımız oluyor. Toplantıda gurur verici önemli bir gelişme daha oldu. İnşallah 2022 Haziran ayından itibaren Dünya Belediyeler Birliği dönem başkanlığını devralacağız” açıklamasını yaptı.

KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK

Dünyanın her yerinden gelen insanlara Konya modeli belediyeciliği anlatmanın büyük bir gurur olduğunu belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, dünyaya Konya modeli belediyeciliği anlatmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

UCLG Dünya Bölgeler Forumu’nda da konuşan Başkan Altay, pandeminin, bölgesel çatışmaların ele alınmasında, sosyal diyaloğun oluşturulmasında, insan hareketliliğinin bölgesel bir hak olarak desteklenmesinde ve herkes için kamu hizmetlerinin sağlanmasında bölgesel yönetimlerin önemini tüm dünyaya hatırlattığını kaydetti. Forumun sonuçlarının devletler, dünya ve insanlar için kilit öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Altay, “UCLG’nin kolaylaştırdığı uluslararası belediyecilik hareketinde hepimizin kalbi bir olarak atıyor. Hep birlikte daha iyi bir gelecek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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