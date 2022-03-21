Konya modeli ile ulaşıma zam yok

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın toplu ulaşımda ve suda en ucuz şehir olduğunu söyledi. Konya Modeli Belediyecilik bakış açısıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Öğrenci ulaşım ücretlerine 4 yıldır, sivil fiyatlara da 2 yıldır zam yapmadık. Hatta bir öğrenci arkadaşımız paylaşmış, diyor ki; 4 yıl önce üniversiteye geldiğimde öğrenci bileti 1,55’ti. Mezun oluyorum hala 1,55. Ankara’da ve İzmir’de sivil biniş ücreti 6,5 lira, Antalya’da 6,70 lira. Konya’da sivil ulaşım ücreti 2,50, öğrenci 1,55 lira. Ayda ortalama 25 bin biniş yapan vatandaşımızın Ankara’ya göre aylık 200 lira bir avantajı oluyor. Konya’da eğer evde iki tane de öğrenci varsa 100 lira da onlardan yani her haneye 400 liralık ulaşım katkısında bulunmuş oluyoruz. Bu adeta bir burs vermek, bir sosyal yardım yapmak gibi bir durum. Bunu bu sorumluluk bilinci ile yürütüyoruz” diye konuştu.

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DÜŞÜK GELİRE RAĞMEN ZAM YOK

Konya’da çok uzun mesafelerde ulaşım hizmeti verdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Hatlarımız çok uzun. 72 tramvay, 650 otobüs, 2 bin 200 sefer ile bir günde 85 bin kilometre mesafe kat ediyoruz. Tüm bunlara rağmen bu dönemde Konyalıların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir belediyelerinin gelirlerinin büyük bir kısmının merkezi hükümetten geldiğini hatırlatan Altay, şöyle devam etti: “Yaşayan nüfus başına pay alıyoruz. 2020 yılı rakamlarına göre Konya’ya kişi başına 554 lira gelirken İzmir’e 930, İstanbul’a 829, Ankara’ya 765, Mersin’e de 622 lira geliyor. Yani biz aynı zamanda gelirler yönünden de ciddi manada az ücret alıyoruz. Ama ona rağmen bu dönemde özellikle ulaşımda zam yapmama konusunda kararlıyız.”

ÖZKAYNAKLARIMIZLA OTOBÜS ALIYORUZ

Toplu ulaşım filosunu güçlendirmek için önemli bir adım attıklarını belirten Başkan Altay, “Bu ay 200 milyon liralık otobüs alıyoruz. Bunu yaz sonuna kadar almaya devam edeceğiz. Türkiye’nin en güzel otobüslerini, şehrimizin caddelerinde göreceksiniz. Bu otobüslerimiz sıfır karbon konusunda önemli bir katkı sağlamış olacak. Hem gelir olarak daha az gelirdeyiz taşıma olarak da çok daha ucuza taşıyoruz. Bu otobüsleri de öz kaynakla alıyoruz. Herhangi bir finansman kullanmıyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” açıklamasını yaptı.

SUDA DA EN UCUZ ŞEHİR KONYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın su fiyatlarında da KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e indirmesine ilave olarak Büyükşehir olarak yüzde 7’lik bir indirim gerçekleştirdiklerini ve toplamda yüzde 14’lük bir indirim oluştuğunu paylaşan Başkan Altay, şu an itibariyle de büyük şehirler sıralamasında en alt sıralarda olduklarını, su fiyatlarının da diğer şehirlere göre daha ucuz olduğunu söyledi.