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KONYA

Konya haberleri: Tarlada sulama yaptığı esnada fark etti: Konya'da yeni obruk oluştu

Tarlada sulama yaptığı esnada fark etti: Konya'da yeni obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde, mısır ekili tarlada şaşırtan bir durum yaşandı. Tarlada sulama yaptığı sırada 25 metre çapında 30 metre derinliğinde yeni obruk oluştuğunu fark eden tarım işçisi İshak Şakar, ''Mısır sulaması yapıyordum. Hortumlardan bazıları kopmuştu. 40 metre gittikten sonra bir anda boşluk olduğunu gördüm. Çok büyük bir obruktu. Tek başıma olduğum için panikledim'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Mısır ekili tarlada 25 metre çapında, 30 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.
Mısır ekili tarlada 25 metre çapında, 30 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçenin Eşeli Yaylası'ndaki bir mısır tarlasında ise 25 metre çapında 30 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

Karaman’da oluşan obruk köylülerde büyük tedirginlik oluşturdu
GÜNDEM
Karaman’da oluşan obruk köylülerde büyük tedirginlik oluşturdu

Mısır ekili tarlada 25 metre çapında, 30 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

Tarlada çalışırken obruk oluştuğunu fark eden İshak Şakar, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • ''Mısır sulaması yapıyordum. Hortumları takip ediyordum. Hortumlardan bazıları kopmuştu. Neden olduğunu anlamaya çalışıyordum. 40 metre gittikten sonra bir anda boşluk olduğunu gördüm. Çok büyük bir obruktu. Tek başıma olduğum için panikledim. Obruk gece oldu sanırım. Çünkü daha önce herhangi bir şey yoktu. Her gün risk altındayız."

Konya’da 10 metre derinliğinde yeni obruk oluştu
GÜNDEM
Konya’da 10 metre derinliğinde yeni obruk oluştu

Mısır ekili tarlada 25 metre çapında, 30 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

Obruğun olduğunu duyup merak ettiği için tarlaya gelen Ali Bilgeç ise, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • ''Obruk oluştuğunu duyunca merak edip geldik. Büyük ve korkunç. Bu bölgede oluşan obrukları duyuyoruz. Bu obruk diğer gördüklerimden çok büyük. Bugüne kadar Allah’a şükürler olsun ki obruklardan can kaybı yaşanmadı ama bundan sonra yaşanmayacak anlamını taşımıyor. Konu hakkında yetkililerden güven veren adımlar bekliyoruz.''

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