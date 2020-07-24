Konya haberleri: Tarlada sulama yaptığı esnada fark etti: Konya'da yeni obruk oluştu Tarlada sulama yaptığı esnada fark etti: Konya'da yeni obruk oluştu Konya'nın Karapınar ilçesinde, mısır ekili tarlada şaşırtan bir durum yaşandı. Tarlada sulama yaptığı sırada 25 metre çapında 30 metre derinliğinde yeni obruk oluştuğunu fark eden tarım işçisi İshak Şakar, ''Mısır sulaması yapıyordum. Hortumlardan bazıları kopmuştu. 40 metre gittikten sonra bir anda boşluk olduğunu gördüm. Çok büyük bir obruktu. Tek başıma olduğum için panikledim'' dedi.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2020, 11:54 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2020, 12:19 DHA