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KONYA

Konya Metrosu’na Bakanlık desteği

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Metro ihalesinin bu ay içinde yapılmasının planlandığını kaydeden Altay, metro taşıt alımlarını Ulaştırma Bakanlığı’nın üzerine almasının Büyükşehir’e 1 milyar liralık katkı sağlayacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meclis toplantısına katılarak bir konuşma yapan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde hizmet çıtasını daha üst noktaya taşımak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve ilçe belediye başkanlarına yetki verildiğini söyledi. Üretmenin önemine değinerek konuşmasına devam eden Altunyaldız “Üretmek geleceği güvence altına almaktır. O yüzden üretmek adına ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Üretiyorsak topluma, insanlığa ve ülkemize katkı veriyoruz demektir” ifadelerine yer verdi.
Meclis toplantısına katılarak bir konuşma yapan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde hizmet çıtasını daha üst noktaya taşımak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve ilçe belediye başkanlarına yetki verildiğini söyledi. Üretmenin önemine değinerek konuşmasına devam eden Altunyaldız “Üretmek geleceği güvence altına almaktır. O yüzden üretmek adına ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Üretiyorsak topluma, insanlığa ve ülkemize katkı veriyoruz demektir” ifadelerine yer verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı ilk toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Altay, meclis oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya ziyaretinde müjdesini verdiği Konya Metrosu’nun ilk etabının bu ay içinde ihale edilmesi, 2021 İslam Dayanışma Oyunlarının Konya’da yapılması ve pancar fiyatları konusunda açıklamalarda bulundu.

‘CUMHURBAŞKANIMIZ'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

Metro taşıtlarının Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmasıyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı ile bir protokol yapılmış olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bu, 1 milyar liralık bir rakam. Bu taşıt alımları Konya Büyükşehir Belediyesi uhdesinden alınarak bütün yükümlülük Ulaştırma Bakanlığı’na verildi. İhalenin içine de bunlar dahil edildi. Hem metro müjdesi için hem de metro taşıtları alımının Büyükşehir’den alınıp Ulaştırma Bakanlığı’na verilmesinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza, Genel Başkan Yardımcımıza, İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu Konya Büyükşehir Belediyesi için bir dönüm noktasıdır” dedi.

KARMA ENDÜSTRİ BÖLGESİ KURULUYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın hafta sonu gerçekleştirdiği Konya programına da değinen Başkan Altay, “ASELSAN Konya’ya çok önemli bir yatırım gerçekleştiriyor. 300 bin metrekarelik alanda temeli atıldı, imalatlar devam ediyor. Bunun etrafında mülkiyeti Büyükşehir Beledimize ait 1,5 milyon metrekarelik alanı Milli Emlak’a devrediyoruz. Burada Karma Endüstri Sanayi Bölgesi kurulması için Sayın Bakanımızdan söz aldık. Böylece Konya’da özellikle silah ve savunma sanayinde yeni bir atılım başlayacak, yeni yatırımlar gelecektir. Tüm bu işler Konya’yı geleceğe taşıyacak. Şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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