Konya Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı oldu

Saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde silahlı saldırı meydana geldi. Bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulunduğu iddia ediliyor.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
2 yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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