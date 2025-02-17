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Konya Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı oldu

Konya Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı oldu

15:2417/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
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Saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde silahlı saldırı meydana geldi. Bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulunduğu iddia ediliyor.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

2 yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Detaylar geliyor...

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#Konya Selçuk Üniversitesi
#Silahlı saldırı
#Yükseköğretim

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