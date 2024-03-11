Konya Türkiye Yüzyılı’nda teknoloji üssü olacak

“Bu başarıyı şimdiye kadar hep birlikte elde ettik. İnşallah bundan sonra da Konya’mızı Akıllı Şehircilik alanında hep zirvede tutacağız. Bu konuda ayrıca güzel bir husustan daha bahsetmek istiyorum. Güney Kore Seul’de; Dünya Akıllı Sürdürülebilir Şehirler Organizasyonu ve Seul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir programla; Akıllı Şehirler alanında lider projelere ödül verilmektedir. Şehrimize kazandırmış olduğumuz Akıllı Şehir uygulamaları, 2030 yol haritamız ve Akıllı Şehir uygulamalarını Hatay’da verimli bir şekilde kullanmamız sebebiyle; bu yıl bu ödül Büyükşehir Belediyemiz adına şahsıma tevdi edildi. Dünyada büyük bir prestije sahip Akıllı Şehir Liderlik Ödülü’nü almak, bizleri ayrıca mutlu eden bir gelişme oldu. Konya’mıza Güney Kore’deki ödülün ardından, geçtiğimiz günlerde bir ödül de İspanya’dan geldi. Barselona’da düzenlenen, Akıllı Şehircilik alanında dünyanın en büyük ve en etkili teknoloji etkinliği olan Smart City Expo Dünya Kongresi’nde, Bisiklet Tramvayımız ‘Hareketlilik’ kategorisinde ödül aldı”