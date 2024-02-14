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Konya ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Konya ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şüphelilerin, örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları, örgüt adına faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

09:49 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Polis, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 4'ünü Konya'da, 1'ini Antalya'da sahte kimlikle yakaladı.

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şüphelilerin, örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları, örgüt adına faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

Adana'da DEAŞ operasyonu
Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, önceki yıllarda terör örgütü DEAŞ üyesi olarak Suriye ve Irak'ta silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüphelinin, kaçak yollarla ülkeye girdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Irak hükümetince haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan şüphelilerin, Adana'da olduğu saptandı. Seyhan ilçesindeki bir evde saklandığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için adrese operasyon düzenlendi. Baskında, şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen dijital malzemelere de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.B. ile A.S.A. tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Adana Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

#Konya
#Antalya
#DEAŞ
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