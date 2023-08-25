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Konya'da 20 metre çapında 15 metre derinliğindeki obruk görenleri şaşırttı

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. İlaçlama için tarlada bulundukları sırada obruğu fark eden işçiler durumu yetkililere haber verdi.

07:52 . 25/08/2023 Cuma
AA
Konya'da 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'da 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu

Karapınar ilçesi Beşağıl mevkisinde, patates tarlasındaki tarım işçileri obruk oluştuğunu fark etti.


Çapı yaklaşık 20 metre, derinliği ise 15 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan işçiler, durumu yetkililere bildirdi.


Obruğun oluştuğu tarlanın sahibi Kazım Aslan Sayan, AA muhabirine, ilaçlama için tarlada bulundukları sırada obruğu fark ettiklerini, akşam olduğu için yanına çok yaklaşamadıklarını söyledi.

Obruğu gündüz görmeye tekrar gittiklerinde boyutunu anlayabildiklerine dikkati çeken Sayan, "Akşam gördüğümüz obruk gerçekten var mı, yok mu kafama takıldı. Çünkü bir gün önce tarlaya girdiğimizde böyle bir şey yoktu. Sabah işçilerle beraber baktık, obruk gerçekten vardı." dedi.




#Konya
#Obruk
#Karapınar
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