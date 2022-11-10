Gündem Konyada 3 milyon makaron ele geçirildi
KONYA

Konya'da 3 milyon makaron ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, aracında 3 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Haber Merkezi AA
Konyada 3 milyon makaron ele geçirildi
Konya'da 3 milyon makaron ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, 3 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Kamyondaki A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de depoda 15 milyon makaron ele geçirildi
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İzmir'de depoda 15 milyon makaron ele geçirildi
İzmir'in Buca ilçesinde, jandarmanın operasyonunda 15 milyon adet içi doldurulmuş satışa hazır makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 11 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi
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Adana'da 11 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 11 milyon 500 bin makaron ile 7 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Tek seferde 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Tek seferde 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini ve bu rakamın en yüksek doldurulmuş makaron yakalaması olduğunu açıkladı. İçişleri Bakan Soylu sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşarak Bursa emniyetini tebrik etti.

Niğde'de 11 milyon adet sigara makaronu ele geçirildi
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Niğde'de 11 milyon adet sigara makaronu ele geçirildi
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