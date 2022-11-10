Konya'da 3 milyon makaron ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında bir aracı şüphe üzerine durdurdu.Araçta yapılan aramalarda, 3 milyon kaçak makaron ele geçirildi.Kamyondaki A.D. hakkında adli işlem başlatıldı. OYNAT 00:59 İzmir'de depoda 15 milyon makaron ele geçirildi İzmir'in Buca ilçesinde, jandarmanın operasyonunda 15 milyon adet içi doldurulmuş satışa hazır makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2240384'); PID2.render('pid#comment-count-2240384'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 00:56 Adana'da 11 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi Adana'da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 11 milyon 500 bin makaron ile 7 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2239460'); PID2.render('pid#comment-count-2239460'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 00:34 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Tek seferde 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi İçişleri Bakanlığı, Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini ve bu rakamın en yüksek doldurulmuş makaron yakalaması olduğunu açıkladı. İçişleri Bakan Soylu sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşarak Bursa emniyetini tebrik etti. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2235043'); PID2.render('pid#comment-count-2235043'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 00:00 Niğde'de 11 milyon adet sigara makaronu ele geçirildi Niğde'de polislerin durdurduğu bir TIR'dan gümrük kaçağı 11 milyon adet boş sigara makaronu ele geçirildi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2198066'); PID2.render('pid#comment-count-2198066'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder