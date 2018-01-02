Konya'da 4 iş yeri yandı

Konya'da bir mobilya dekorasyon atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Saraycık Sokak'taki Ahmet Ulaş'a ait mobilya dekorasyon atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın yakındaki 3 iş yerine daha sıçradı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Ahmet Ulaş, iş yerinin yanışını ve söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi.
Yangının çıktığı mobilya dekorasyon atölyesi tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer 3 iş yerinde de büyük çapta hasar oluştu.
ÖNERİLEN VİDEOLAR