​Konya’da amatör spora milyonluk malzeme desteği.

Konya Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu bu yıl da amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu. Atletizm pisti yanında bulunan futbol sahasında düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, halihazırda Konya’nın 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkentliğini yürüttüğünü belirterek, “İnşallah 2023’te de Dünya Spor Başkenti unvanını şehir olarak taşımış olacağız. Bu yıl yapmış olduğumuz İslami Dayanışma Oyunları, tüm dünyada ses getiren bir organizasyon oldu. 56 ülkeden 4200’den fazla sporcunun yarıştığı Konya’mız, 56 ülkenin izlediği ve çok büyük bir organizasyon başarısının olduğu bir etkinlik olarak spor tarihinde yerini almış oldu. İnşallah 2023’te de Konya’mız spor etkinliklerini artırarak devam ettirecek” dedi.

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“DESTEĞİMİZ 10 MİLYON LİRAYI BULACAK”

Konya’nın amatör sporuna destek olmak ve gençleri spora teşvik etmek için gereken tüm katkıyı sağladıklarına işaret eden Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 yılında amatör spor kulüplerimize 1 milyon liralık destekte bulunmuştuk. 2021 yılında bu desteğimiz 8 milyon liraya çıktı. İnşallah bu yıl 10 milyon liralık bir destekte bulunmuş olacağız. Sadece bugün yaptığımız malzeme desteğinin bedeli 6,5 milyon lira. 30’dan fazla lisanslı sporcuya sahip tüm amatör spor kulüplerimize, Konya’nın her ilçesine böylece destekte bulunmuş oluyoruz. Aslında bizim yaptığımız şey, gençlerimize bir teşvik. Onların sporla hayatlarının tüm zamanında bir başlangıç yapmalarını sağlamak. Amatör spor kulüp yöneticilerimize, antrenörlerimize ve tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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