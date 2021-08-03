Gündem Konyada aynı aileden 7 kişinin ölümüne ilişkin 10 kişi tutuklandı
KONYA

Konya'da aynı aileden 7 kişinin ölümüne ilişkin 10 kişi tutuklandı

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Konyada aynı aileden 7 kişinin ölümüne ilişkin 10 kişi tutuklandı
Olay yeri (Arşiv)

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan 14 şüpheliden 10'u, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Mehmet A. aranıyor

Olayı gerçekleştirdiği güvenlik kameralarınca belirlenen Mehmet A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Konya Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evdeki kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Olayın ardından ateşe verildiği belirtilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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