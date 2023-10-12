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Konya'da belirlenen adreslere operasyon: Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

Konya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon sonucu dört kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 37 tabanca, 10 kilo 650 gram esrar, 150 gram kenevir tohumu, 5 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Semih Bozkuş
18:20 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Konya'da belirlenen adreslere yapılan operasyonlar sonucu dört kişi yakalandı.

Konya'da belirlenen adreslere yapılan operasyonlar sonucu dört kişi yakalandı.

Konya'daki silah ve uyuşturucu operasyonlarında dört kişi yakalandı.

Konya'da jandarma ekiplerinin Beyşehir ve Çumra ilçelerinde silah ve uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda dört kişi yakalandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir'e bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde belirledikleri adreste yaptıkları aramada 37 tabanca ele geçirdi, bir kişiyi gözaltına aldı.

Çumra ilçesi Taşağıl Mahallesi'ndeki bir adrese düzenledikleri operasyonda da 10 kilo 650 gram esrar, 150 gram kenevir tohumu, 5 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda av tüfeği fişeği ele geçiren jandarma ekipleri, üç kişi hakkında adli işlem başlattı.



#Beyşehir
#gözaltı
#jandarma
#Konya
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