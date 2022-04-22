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KONYA

Konya’da çiftçiye destek sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde kalkınmayı sağlamak ve bitkisel üretimi artırmak amacıyla 2022 yılı desteklemeleri kapsamında Konya çiftçisine 55 bin adet fide ve fidan dağıtıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya’da çiftçiye destek sürüyor
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde kalkınmayı sağlamak ve bitkisel üretimi artırmak amacıyla 2022 yılı desteklemeleri kapsamında Konya çiftçisine 55 bin adet fide ve fidan dağıtıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli önceliklerinden birisinin özellikle kırsal bölgelerde üretimi artırmak olduğunu söyledi. Konya’nın bir tarım şehri olduğunu; tarımla uğraşan vatandaşların bütün ihtiyaçlarını gidermeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Altay, “Özellikle son dönemde yaşananlar tarımın en az savunma sanayi kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu yıl elhamdülillah bereketli bir yıl geçiriyoruz. Yağışlar çok iyi. Tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, alınan başvurular üzerine bu yıl 31 ilçedeki 303 mahallede 55 bin adet fidan dağıtımı yapıyor. Ayrıca tıbbi aromatik bitkilerin bölgedeki varlığının artırılması için Nisan ayının son haftasında 540 bin adet kekik ve adaçayı fidesinin de dağıtımı da yapılacak.

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