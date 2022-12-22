Gündem Bakan Koca talimat vermişti Konyada devlet hastanelerine X-Ray cihazı kuruldu
KONYA

Bakan Koca talimat vermişti: Konya'da devlet hastanelerine 'X-Ray' cihazı kuruldu

Konya'da, doktor Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında tabancayla vurularak öldürülmesi sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hastanelere 'X-Ray' cihazı koyacaklarını söylemesinin ardından Konya Numune Hastanesi'nde bu uygulamaya geçildi. Hastaneye gelenler 'X-Ray' cihazından geçerek içeri alınıyor.

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Haber Merkezi DHA
Konyada devlet hastanelerine X-Ray cihazı kuruldu
Hastanelerde 'X-Ray' cihazı devreye giriyor.

Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya, 6 Temmuz günü hastanedeki klinikte, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Hacı Mehmet Akçay, saldırının ardından aynı silahla intihar etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise olayın ardından sağlıkta şiddet konusuyla ilgili hastanelere 'X-RAY' cihazı koyacaklarını söyledi. Bu kapsamda Konya Numune Hastanesi'nde 'X-Ray' cihazı kullanılmaya başlandı. Hastalar cihazdan geçerek hastaneye alınıyor.

Konya Şehir Hastanesi’ne de X-Ray cihazı kurulmasının planlandığını belirtildi.

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