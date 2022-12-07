Gündem Konyada düşen Türk Yıldızları uçağından atlayan pilot taburcu oldu
KONYA

Konya'da düşen Türk Yıldızları uçağından atlayan pilot taburcu oldu

Konya'da kuş çarpmasıyla askeri eğitim alanına düşerken, paraşütle atlayıp sağ kurtulan, Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağının pilotu 39 yaşındaki Binbaşı Ahmet Barbaros Civelekoğlu, hastaneden taburcu edildi.

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Haber Merkezi DHA
Konyada düşen Türk Yıldızları uçağından atlayan pilot taburcu oldu
Kontrol amaçlı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağına, dün kalkıştan bir süre sonra, saat 12.30 sıralarında kuş çarptı. Motorları duran uçak, Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi'ndeki askeri eğitim alanına düştü.

Hava Pilot Binbaşı Ahmet Barbaros Civelekoğlu, uçaktan paraşütle atlayarak sağ kurtuldu. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Kontrol amaçlı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü: Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu
GÜNDEM
Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü: Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu

Civelekoğlu'nun bu sabah tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu olduğu öğrenildi.

Binbaşı Civelekoğlu'nun, İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan birkaç ay önce 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığı'na atandığı ve Türk Yıldızları'nın 2023'teki gösterileri için eğitim uçuşu yaptığı öğrenildi.

Öte yandan 3'üncü Ana Jet Üst Komutanlığı'na bağlı kaza kırım ekipleri, kaza yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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