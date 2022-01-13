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KONYA

Konya’da eğitime kar engeli: 6 ilçede okullar tatil edildi

Konya’da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Ahırlı, Derebucak, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yunak ilçelerinde eğitime 13 Ocak Perşembe günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
Konya’da eğitime kar engeli: 6 ilçede okullar tatil edildi
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Konya’nın 6 ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüz eğitime 13 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildi.

Konya’da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Ahırlı, Derebucak, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yunak ilçelerinde eğitime 13 Ocak Perşembe günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ahırlı, Derebucak, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yunak ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 13 Ocak 2022 Perşembe günü ilk, orta, lise tüm okullarda yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapacaktır" denildi.

Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meram ilçesinin bazı mahallelerinde kar yağışı, buzlanma ve uzun süreli elektrik kesintisinden dolayı mağduriyet sebebiyle 13 Ocak 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı kaydedildi.

Bir kent kara gömüldü: Kar kalınlığı 84 santimetreyi buldu
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Kentte dün akşam başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 27 santimetre, yüksek kesimlerde ise 84 santimetreyi buldu, 203 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
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Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne ait 10 ayrı şantiyede 75 personel ve 50 iş makinesiyle karla mücadele çalışması başlatıldı. Kent merkezinde ise mahalle aralarında belediye, ana arterlerde de Karayolları ekipleri yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
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Yağış nedeniyle kent merkezi ve Tatvan ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile vatandaşların da izinli sayılacağı belirtildi.<br>
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Bir kent kara gömüldü: Kar kalınlığı 84 santimetreyi buldu
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