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Konya'da fabrikada yangın çıktı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, bir fabrikaya ait depoda çıkan yangına müdahale edildi.

10:36 - 6/04/2024 Cumartesi
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Konya
Konya

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Büyükkayacık Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikaya ait olduğu öğrenilen depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangın, çevredeki tesislere sıçramadan kontrol altına alındı.




Başkan Altay sosyal medyadan seslendi: Konya her manada örnek ve öncü bir şehir olmaya devam edecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği canlı yayınla hem yaptıkları çalışmaları ve gündemi değerlendirdi hem de Konyalılardan gelen soruları cevapladı. Konya’ya hizmet etmek için 5 yılda ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla çok yoğun çalıştıklarını belirten Başkan Altay, “Konya’nın hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çaba sarf ediyoruz. Konya her manada örnek ve öncü bir şehir olmaya devam edecek. Biz de ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla sizden aldığımız büyük destekle alnımızın akıyla bu süreci tamamlamak istiyoruz. Konya’nın Büyükşehir Belediye Başkanı olmaktan, Konyalılara hizmet ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

#Konya
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