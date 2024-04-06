Konya'da fabrikada yangın çıktı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği canlı yayınla hem yaptıkları çalışmaları ve gündemi değerlendirdi hem de Konyalılardan gelen soruları cevapladı. Konya’ya hizmet etmek için 5 yılda ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla çok yoğun çalıştıklarını belirten Başkan Altay, “Konya’nın hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çaba sarf ediyoruz. Konya her manada örnek ve öncü bir şehir olmaya devam edecek. Biz de ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla sizden aldığımız büyük destekle alnımızın akıyla bu süreci tamamlamak istiyoruz. Konya’nın Büyükşehir Belediye Başkanı olmaktan, Konyalılara hizmet ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.