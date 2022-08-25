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KONYA

Konya’da feci kaza: 3 ölü

Konya’nın Hadim ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.Kaza, akşam saatlerinde Hadim-Konya Karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Samit (66) idaresindeki 42 FIY 14 plakalı kamyonet, Eğiste Viyadüğü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Haber Merkezi İHA
Konya’da feci kaza: 3 ölü
Konya'da feci kaza

Konya’nın Hadim ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Hadim-Konya Karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Samit (66) idaresindeki 42 FIY 14 plakalı kamyonet, Eğiste Viyadüğü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede araçta yolcu olarak bulunan Derviş Çıbıkçı (63) ve Mehmet Alkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üç ilden kaza haberleri peş peşe geldi: Beş ölü çok sayıda yaralı var
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İlk kaza haberi Kocaeli’nin Körfez ilçesi, TEM Otoyolu Ankara istikameti, Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde arızalanan 06 BKA 350 plakalı bir oto çekici, karayollarına ait 49 AS 838 plakalı çekici tarafından yoldan çekilmeye başlandı.
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Sağ şeritte bulunan araçlara o sırada aynı istikamette seyir halinde olan Abdurrahman Ünsal idaresindeki Mitsubishi marka 41 FH 004 plakalı oto kurtarıcı çarptı.
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Çarpmanın etkisi ile 2 aracın üzerinden takla atan oto kurtarıcı ters döndü.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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Kazada 2 kişi yaralanarak tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken takla atan kurtarıcının sürücüsü Abdurrahman Ünsal sıkıştığı aracın içinde yaşamını yitirdi.
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Olayı gören İsmail Şahin, “Şu öndeki oto çekici arıza vermişti. Çekme aracı da onu çekmeye geldi.
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O esnada da başka bir çekici bunların üstünden zıplayarak ters döndü\" dedi.
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Kaza sebebiyle 2 saat kapalı olan otoyolda uzun kuyruklar oluştu, tek şeritten yol tekrardan trafiğe açıldı.
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İkinci kaza haberi ise Karabük'ten geldi.
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Safranbolu'dan Karabük'e gelen Ali Emre G. (20) yönetimindeki 45 B 5576 plakalı otomobil ile Bulak köyü istikametinden 100. Yıl Mahallesi istikametine giden Salih P'nin (69) kullandığı 78 AH 435 plakalı otomobil, Bulak kavşağında çarpıştı.
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Kazada sürücü Salih P. ile yanındaki eşi Behiye P. (71) olay yerinde hayatını kaybetti.
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Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü ve yanındaki Bedirhan E. (20) ise sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Üçüncü ölümlü kaza ise TEM Otoyolu Bolu mevkiinde meydana geldi.
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Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Yedigöller Park mevkiinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Yiğit Üzer yönetimindeki 34 ERS 18 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Yusuf Topluca idaresindeki 10 BBL 46 plakalı otomobille çarpıştı.
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Çarpışmanın etkisiyle Topluca’nın kullandığı otomobil bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti.
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İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralanırken Yusuf Topluca yönetiminde araç içerisinde bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti.
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Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.
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Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi yapılan incelemenin ardından Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.<br><br>
Üç ilden kaza haberleri peş peşe geldi: Beş ölü çok sayıda yaralı var
Kocaeli TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi takla attığı aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Karabük'te ve Bolu'da meydana gelen kazalarda ise dört kişi öldü, çok sayıda kişide yaralandı.

Kaza sonrası kendisine yardıma gelen polislere saldırdı
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Olay, Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 03 UV 406 plakalı araç sürücüsü E.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan elektrik trafosuna çarptı.
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Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Ekipler kısa sürede bölgeye gelirken, araç sürücüsü E.A. kendisine yardım etmek isteyen trafik polislerine sözlü ve fiziki olarak saldırdı
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Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü, bölgeye sevk edilen takviye asayiş ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
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Yapılan kontrollerde araç sürücüsü E.A.’nın 238 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine 8 ay el konuldu. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan sürücü gözaltına alınırken, otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza sonrası kendisine yardıma gelen polislere saldırdı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 238 promil alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü, polislere saldırdı. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan sürücü gözaltına alınırken, otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi.
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