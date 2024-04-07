Konya’da feci kaza: 4 ölü

Konya'nın Derbent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yakup G. (22) idaresindeki 42 ZV 824 plakalı otomobil, Süleyman Mahallesi'nde karşı yönden gelen Ahmet K. (32) yönetimindeki 42 BC 811 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Mustafa K. (94), Mustafa K. (62), Mehmet K. (59) hayatını kaybetti. Yaralanan Yakup G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer sürücüsü Ahmet K'nin tedavisi devam ediyor.