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KONYA

Konya'da kargo aracında 510 kaçak silahın ele geçirildi: 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Konya'da kargo aracında 510 kaçak silahın ele geçirildi: 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dün gerçekleştirilen operasyonda kargo aracında 510 kaçak silah ve parçaları ele geçirildi. Yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Konya'da kargo aracında 510 kaçak silah ele geçirildi.
Konya'da kargo aracında 510 kaçak silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Beyşehir-Konya kara yolundaki yol kontrolü sırasında, kargo şirketine ait bir araçta kaçak üretilen 500 tabanca, silahlara ait namlu ve şarjörler ile 10 pompalı av tüfeğinin bulunmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.S, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G, M.G. ve O.Y. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

  • Beyşehir'de dün gerçekleştirilen operasyonda, 510 kaçak silah ve parçaları ele geçirilmiş, silahların sahibi olduğu öğrenilen 4 zanlı hakkında adli işlem başlatılmıştı.

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