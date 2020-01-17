Konya'da kargo aracında 510 kaçak silahın ele geçirildi: 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Beyşehir-Konya kara yolundaki yol kontrolü sırasında, kargo şirketine ait bir araçta kaçak üretilen 500 tabanca, silahlara ait namlu ve şarjörler ile 10 pompalı av tüfeğinin bulunmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.S, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G, M.G. ve O.Y. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Beyşehir'de dün gerçekleştirilen operasyonda, 510 kaçak silah ve parçaları ele geçirilmiş, silahların sahibi olduğu öğrenilen 4 zanlı hakkında adli işlem başlatılmıştı.