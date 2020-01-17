Konya'da kargo aracında 510 kaçak silahın ele geçirildi: 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Beyşehir-Konya kara yolundaki yol kontrolü sırasında, kargo şirketine ait bir araçta kaçak üretilen 500 tabanca, silahlara ait namlu ve şarjörler ile 10 pompalı av tüfeğinin bulunmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerden M.S, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G, M.G. ve O.Y. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Beyşehir'de dün gerçekleştirilen operasyonda, 510 kaçak silah ve parçaları ele geçirilmiş, silahların sahibi olduğu öğrenilen 4 zanlı hakkında adli işlem başlatılmıştı.