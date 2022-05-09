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KONYA

Konya’da kıraç araziler üretime kazandırılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, kıraç durumdaki atıl arazilerin üretime kazandırılması için çiftçilere yüzde 85 hibe ile 540 bin adet adaçayı ve kekik bitkisi desteğinde bulundu. Başkan Uğur İbrahim Altay, bölgede 112 dönümlük bir alanın kekik ve adaçayı üretimine kazandırıldığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya’da kıraç araziler üretime kazandırılıyor
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde ekilemeyen arazileri üretime kazandırmak için susuzluğa dayanıklı tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesine destek veriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarımının gelişerek ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam etmesi amacıyla bölgenin yapısına uygun tarımsal projeleri hayata geçirmenin önceliklerinden olduğunu söyledi.

BÖLGEYE UYUMLU BİTKİLER

İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede destekleme yapacakları ürün desenini oluştururken öncelikle az su gerektiren, bölgeye uyumlu ve katma değeri yüksek bitkileri tercih ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Bu doğrultuda ayrı bir öneme sahip tıbbi aromatik bitkilerinden olan kekik ve adaçayını da bölgemizde destekleme kapsamına aldık. Müracaat eden çiftçilerimize yüzde 85 hibe desteği ile toplam 540 bin adet kekik ve adaçayı fidesi dağıttık. Bölgemizde fidelerin dikilmesiyle 112 dönümlük bir alan kekik ve adaçayı üretimine kazandırılmış oldu” ifadelerini kullandı.

ATIL ARAZİLERDE ÜRETİM YAPILACAK

Proje ile özelikle kıraç koşullarda atıl arazilerin tarımsal üretime kazandırılmasının sağlanacağını ifade eden Başkan Altay, “Kekik ve adaçayının bölge üreticimize 112 dekar alanda dikimin sağlanması ile birlikte sezon sonunda destek alan çiftçilerimize yaklaşık yarım milyon liralık bir katma değer üretmiş oluyoruz.” ifadelerini kullandı. Kekiğin ekonomik ömrünün 10 yıl, adaçayının ise 5 yıl olduğu göz önüne alındığında iki yatırımdan da kısa vadede artı gelir elde edilmesi öngörülüyor.

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