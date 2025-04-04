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Konya'da motosikletle çarpışan bisiklet sürücüsü Mehmet Döşemeci hayatını kaybetti

Konya'da motosikletle çarpışan bisiklet sürücüsü Mehmet Döşemeci hayatını kaybetti

22:444/04/2025, пятница
IHA
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Konya'da motosikletle çarpışan bisiklet sürücüsü Mehmet Döşemeci hayatını kaybetti
Konya'da motosikletle çarpışan bisiklet sürücüsü Mehmet Döşemeci hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosikletle çarpışan bisiklet sürücüsü Mehmet Döşemeci ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Mevlana Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehirler arası terminal yönüne seyir halinde olan S.E.K. (17) yönetimindeki plakasız motosiklet, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen ve aniden önüne çıkan Mehmet Döşemeci'nin (73) kullandığı bisiklete çarptı.


Kazada bisiklete çarptıktan sonra savrularak refüjdeki demir direğe çarpıp karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü ile bisikletten yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan bisiklet sürücüsü Mehmet Döşemeci burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.




#Konya
#Beyşehir
#Bisiklet
#Motosiklet
#Kaza
#Trafik kazası
#Mehmet Döşemeci

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