İzmir'de sokak ortasında cinnet: Eski nişanlısını ve annesini vurup intihar etti

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan Park Yaşam Ataşehir Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Yorğun (35), eski nişanlısı Selen Sakın'ın (41) yanına geldi. Burada Sakın ve annesi Serpil K. (70) ile tartışan Yorğun, yanında getirdiği tabancayla anne ve kıza ateş açtı. Selen Sakın ve annesi Serpil K. kanlar içerisinde yere düşerken, silahlı saldırgan aynı tabancayla kendi göğsüne ateş etti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.