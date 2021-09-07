Konya'da özel mülk olduğu gerekçesiyle kapatılan yol savcılık kararıyla açıldı

Almanya'da oturan müvekkilim, 2012 yılında buradaki yolu görmeden yatırım amaçlı arsayı satın almış. Müvekkilim bana vekalet gönderdi, gayrimenkulün durumunu tespit için. Mahkeme kararıyla tespit yaptırdım. Yaptırdığım tespitte 12-13 bin metrekarenin 3 gidiş, 3 geliş yol olduğu ortaya çıktı. Bu tespit üzerine Büyükşehir Belediyesiyle, iyilikle görüşmeler yaptık; ama sonuç alamadık. Bunun üzerine Valiliğe dilekçe yazdım, mülkiyet hakkı kutsal. Bizim müvekkilimizin gayrimenkulü kamulaştırılmadan yol olarak kullanılmış. Bu işi çözemeyince davalı idareler şunu bekliyor, kamulaştırma davası açmasını bekliyor. Kendisi kamulaştırmıyor. Dava açınca, bu dava 6 yıl sürecek, icraya koymanız da mümkün değil. Müvekkilimle görüştüm. Müvekkilim, 'Yolu kapat ve bizim sınırlarımıza tel çek' dedi. Son 5 yıl kira bedeli için ecrimisil davası açtık. Hem de kutsal mülkiyet hakkımızı korumak için yolu kapatıp, koruma önlemleri aldı.