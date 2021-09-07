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KONYA

Konya'da özel mülk olduğu gerekçesiyle kapatılan yol savcılık kararıyla açıldı

Konya'da özel mülk olan araziden geçtiği gerekçesiyle sahibince kapatılan yol, savcılık kararıyla yeniden trafiğe açıldı. Schumacher'in avukatı Metin Tevfik Buğdaycı, yasal hakları çerçevesinde müvekkilinin isteğiyle yolu kapattıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Konyada özel mülk olduğu gerekçesiyle kapatılan yol savcılık kararıyla açıldı
Yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kalan yol, nöbetçi savcılık kararıyla yeniden açıldı.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Züleyha Schumacher, 2012 yılında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nden 16 bin 670 metrekarelik bir arsa aldı.

Yakın zamanda gayrimenkulün kontrolü için avukatı Metin Tevfik Buğdaycı'ya vekalet veren Schumacher, arazisinin 11 bin metrekaresinin yol olarak kullanıldığını öğrendi.

DHA

Schumacher'in avukatı Buğdağcı'nın 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı yer tespiti davasıyla arsasının 11 bin metrekaresinden 3 gidiş, 3 geliş yol geçtiği belirlendi.

Schumacher, tespit davası kararına dayanarak Prof. Dr. Ahmet Ayhan Caddesi'nin arazisinden geçen bölümünü avukatı aracılığıyla duba, şerit ve kumla ulaşıma kapattırdı.

DHA

Yolun kapalı olduğunu gören araç sürücüleri ise geri dönmek zorunda kaldı. Yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kalan yol, nöbetçi savcılık kararıyla yeniden açıldı.

Schumacher'in avukatı Metin Tevfik Buğdaycı, yasal hakları çerçevesinde müvekkilinin isteğiyle yolu kapattıklarını söyledi.

DHA

Buğdaycı, şöyle konuştu:

  • "Müvekkilimin gayrimenkulü kamulaştırılmadan yol olarak kullanılmış. Gerekli yasal girişimlerde bulunduk ama sonuç alamadık. Müvekkilimle görüşerek konuyu değerlendirdik. Züleyha hanım da 'Yolu kapatalım' dedi. Mülkiyet hakkı kutsaldır. Bu yüzden hakkımızı korumak için yolu kapattık. Biz yolu kapattıktan sonra nöbetçi savcılık kararıyla yol yeniden açılmış. Haklarımızı korumak için yasal mücadelemiz devam edecek. İlerleyen günlerde yolu yeniden kapatmayı düşünüyoruz."

'Tapulu arazimizdir' tabelası asıp caddeyi ulaşıma kapattı
FOTOĞRAF 10
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Almanya'da yaşan Türk vatandaşı Züleyha Schumacher, 2012 yılında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde 16 bin 670 metrekarelik bir arsayı yatırım için satın aldı.
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O dönemde aldığı arsayı incelmeyen Schumacher, arazinin yaklaşık 13 bin metrekaresinin yol olarak kullanıldığını öğrendi.
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Ardından avukatı Tevfik Buğdağcı aracılığıyla 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yer tespit davası açtı. Dava sonucunda arsasının yaklaşık 13 bin metrekare alanından 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere yol geçtiği belirlendi.
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YOLU ULAŞIMA KAPATTI<br><br> Schumacher, Prof. Dr. Ahmet Ayhan caddesinin arsasının bulunduğu bölümü 'Bu cadde tapulu arazimiz olduğu için kapatılmıştır' yazılı tabela koyup, şerit ve kum dökerek ulaşıma kapattı. Yolun kapatıldığını gören araç sürücüleri ise geri dönmek zorunda kaldı.
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Schumacher'in avukatı Tevfik Buğdaycı, Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerin olumsuz geçmesi üzerine, yolun özel mülklerinden geçen bölümü kapattıklarını belirterek şunları söyledi:
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Almanya'da oturan müvekkilim, 2012 yılında buradaki yolu görmeden yatırım amaçlı arsayı satın almış. Müvekkilim bana vekalet gönderdi, gayrimenkulün durumunu tespit için. Mahkeme kararıyla tespit yaptırdım. Yaptırdığım tespitte 12-13 bin metrekarenin 3 gidiş, 3 geliş yol olduğu ortaya çıktı. Bu tespit üzerine Büyükşehir Belediyesiyle, iyilikle görüşmeler yaptık; ama sonuç alamadık. Bunun üzerine Valiliğe dilekçe yazdım, mülkiyet hakkı kutsal. Bizim müvekkilimizin gayrimenkulü kamulaştırılmadan yol olarak kullanılmış. Bu işi çözemeyince davalı idareler şunu bekliyor, kamulaştırma davası açmasını bekliyor. Kendisi kamulaştırmıyor. Dava açınca, bu dava 6 yıl sürecek, icraya koymanız da mümkün değil. Müvekkilimle görüştüm. Müvekkilim, 'Yolu kapat ve bizim sınırlarımıza tel çek' dedi. Son 5 yıl kira bedeli için ecrimisil davası açtık. Hem de kutsal mülkiyet hakkımızı korumak için yolu kapatıp, koruma önlemleri aldı.
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BELEDİYENİN YAPTIĞI HUKUKA AYKIRIDIR​​ <br><br> Özel mülkün kamulaştırılamadan kullanılamayacağını ifade eden Buğdaycı, 'Bu cadde tapulu arazimiz olduğu için kapatılmıştır' yazılı tabela koyduk. Burası özel mülk. Özel mülkü kamulaştırmadan kullanamaz. Belediye isterse, hemen kamulaştırır. Bizde isteriz. Kamulaştırsın, paramızı versin. Belediye, para vermem diyor. Kamulaştırmam diyor. Ama kullanacağım diyor. Böyle bir şey olmaz. Sizin evinize adamın biri gelse 3 oda 1 salon olan evinizin bir odasına ben oturacağım derse, oturun mu diyeceğiz? O yüzden belediyenin yaptığı hukuka aykırıdır. Son 5 yıl kira bedeli için ecrimisil davası açtık. Burası Bosna Hersek Mahallesi ile Organize Sanayi Bölgeleri arasında bir yoldur diye konuştu.
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'Tapulu arazimizdir' tabelası asıp caddeyi ulaşıma kapattı
Konya'da Züleyha Schumacher, arsasının ortasından geçen yolu, özel mülkü olduğu için ulaşıma kapattı. Schumacher'in avukatı Tevfik Buğdağcı, ''Bizim müvekkilimizin gayrimenkulü, kamulaştırılmadan yol olarak kullanılmış. 'Bu cadde tapulu arazimiz olduğu için kapatılmıştır' yazılı tabela koyduk ve yola kapattık. Son 5 yıl kira bedeli için ecrimisil davası açıktık'' dedi.
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