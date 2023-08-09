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Konya’da sulu tarımla endemik bitki üretimi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya tarımının kalkınması için tarımsal desteklemelerin yanında tarımsal sulama yatırımlarına da ara vermeden devam ediyor.

04:00 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da tarımla uğraşan vatandaşların gelirinin artırılması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, tarımsal destekleri sürdürdüklerini söyledi.


KATMA DEĞER ARTACAK

Kuraklığın en fazla etkilediği şehirlerin başında gelen Konya’da tarımsal sulama yatırımlarına da büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Tarım arazilerini suyla buluşturmak için göletler inşa ediyor, sulama tesisleri yapıyoruz. 2019 yılından bu yana KOP desteğiyle şehir genelinde 39 tarımsal sulama yatırımını hayata geçirdik. Bu yıl da bunlara ilave olarak 9 noktada tarımsal sulama tesisleri, hayvan içme suyu göleti ve tarımsal sulama amaçlı gölet yatırımlarımıza devam ediyoruz. Amacımız üreticimizin fazla kazanç elde edeceği farklı ürünler ekmesi ve verimi artırarak şehre ve ülkeye katma değer sağlamasıdır” dedi.


#Konya
#tarım
#endemik bitki
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