Konya’da sulu tarımla endemik bitki üretimi

Kuraklığın en fazla etkilediği şehirlerin başında gelen Konya’da tarımsal sulama yatırımlarına da büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Tarım arazilerini suyla buluşturmak için göletler inşa ediyor, sulama tesisleri yapıyoruz. 2019 yılından bu yana KOP desteğiyle şehir genelinde 39 tarımsal sulama yatırımını hayata geçirdik. Bu yıl da bunlara ilave olarak 9 noktada tarımsal sulama tesisleri, hayvan içme suyu göleti ve tarımsal sulama amaçlı gölet yatırımlarımıza devam ediyoruz. Amacımız üreticimizin fazla kazanç elde edeceği farklı ürünler ekmesi ve verimi artırarak şehre ve ülkeye katma değer sağlamasıdır” dedi.