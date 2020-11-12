Konya'da süt banyosu yapan kişiler serbest bırakıldı

Süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklanmıştı.

Konya'daki bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişi tahliye edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada paylaştıkları görüntü sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan ve çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Emre S. ve Uğur T, avukatlarının itirazı üzerine, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Konya'daki bir süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin, teknenin içerisine doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı. Gözaltına alınan Emre S. ve Uğur T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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GÜNDEM Konya'daki 'süt banyosu' skandalıyla ilgili yeni gelişme: Banyo yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı

GÜNDEM Konya'daki süt fabrikasında kazana girip süt banyosu yaptı: Bakanlık devreye girdi

OYNAT 00:26 Konya’daki süt fabrikasında tepki çeken görüntü: Süt kazanın içinde banyo yaptı Konya'da, birçok firmaya süt veren Benefit isimli fabrikada, tepki toplayan bir görüntü kaydedildi. Fabrikada çalıştığı öne sürülen bir şahıs, süt kazanının içine girerek süt banyosu yaptı. BiP'te paylaş

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