Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü: Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağına kalktıktan bir süre sonra, saat 12.40 sıralarında kuş çarptı. Motorları duran uçak, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde askeri eğitim alanına düştü. Pilot, uçaktan paraşütle atlayarak sağ kurtuldu. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Kontrol amaçlı, ambulansla hastaneye kaldırılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
MSB KAZANIN SEBEBNİ AÇIKLADI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan düşen uçakla ilgili ilk açıklama geldi.
MSB; 'Türk Yıldızları'na ait bir F5 uçağımız kuş çarpması sonucu Konya'da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ kurtulmuştur.' ifadelerini kullandı.
1️⃣ Türk Yıldızlarına ait F-5 tipi bir uçağımız kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya’da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. https://t.co/IVpzmcQ5xA
1️⃣ Türk Yıldızlarına ait F-5 tipi bir uçağımız kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya’da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. https://t.co/IVpzmcQ5xA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 6, 2022
KONYA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada ise "3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı'na bağlı eğitim uçağı, 12.40 sıralarında Karatay ilçemiz Tatlıcak mevkisinde düşmüştür. Kaza sonucu can kaybı bulunmamakta olup, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
GEÇEN YIL PİLOT YÜZBAŞI ŞEHİT OLDU
Konya'da geçen yıl 7 Nisan'da Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan sonra üs yakınında düşmüş, Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep (38) şehit olmuştu.
UÇAKTA KIRIMA UĞRAMAK NE DEMEK?
- Uçağın Kırıma Uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğraması anlamına gelmektedir.Uçağın kısmen iyi durumda olduğu durumlarda kırım kelimesi kullanılır.
- Teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkışlarda hasar gerçekleşebilir. Bu gibi durumlarda uçakta KIRIM yaşanabilir.
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