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KONYA

Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü: Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu

Konya'nın Karatay ilçesinde Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağı, kuş çarpması sonucu askeri eğitim alanına düştü. Paraşütle atlayan pilot, kazadan sağ kurtuldu.

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Konyada Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu
Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağına kalktıktan bir süre sonra, saat 12.40 sıralarında kuş çarptı. Motorları duran uçak, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde askeri eğitim alanına düştü. Pilot, uçaktan paraşütle atlayarak sağ kurtuldu. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Kontrol amaçlı, ambulansla hastaneye kaldırılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MSB KAZANIN SEBEBNİ AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan düşen uçakla ilgili ilk açıklama geldi.

MSB; 'Türk Yıldızları'na ait bir F5 uçağımız kuş çarpması sonucu Konya'da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ kurtulmuştur.' ifadelerini kullandı.

KONYA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada ise "3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı'na bağlı eğitim uçağı, 12.40 sıralarında Karatay ilçemiz Tatlıcak mevkisinde düşmüştür. Kaza sonucu can kaybı bulunmamakta olup, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GEÇEN YIL PİLOT YÜZBAŞI ŞEHİT OLDU

Konya'da geçen yıl 7 Nisan'da Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan sonra üs yakınında düşmüş, Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep (38) şehit olmuştu.

Kahreden kaza: Türk yıldızı 1 pilot şehit
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Kahreden kaza: Türk yıldızı 1 pilot şehit

UÇAKTA KIRIMA UĞRAMAK NE DEMEK?

  • Uçağın Kırıma Uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğraması anlamına gelmektedir.Uçağın kısmen iyi durumda olduğu durumlarda kırım kelimesi kullanılır.
  • Teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkışlarda hasar gerçekleşebilir. Bu gibi durumlarda uçakta KIRIM yaşanabilir.


Ayrıntılar geliyor...

Türk Yıldızları'nın gösterisi Bayraktar AKINCI TİHA'nın kamerasında
OYNAT 02:29
Türk Yıldızları'nın gösterisi Bayraktar AKINCI TİHA'nın kamerasında
Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrotimi Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST Azerbaycan'daki gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHA ile kaydedildi.

'Türk Yıldızları'nın kokpitinden Türkiye
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Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları, 1992de Türk halkının Türk Silahlı Kuvvetlerine olan güven duygusunu pekiştirmek ve gençlerin havacılığa ilgisini artırmak amacıyla kuruldu.
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Kuruluşunun 30uncu yılını kutlayan ve bugüne kadar 600e yakın gösteri uçuşu gerçekleştiren tim, yılda 200ün üzerinde davetin ancak 25ine karşılık verebiliyor.
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Yurt dışında 24 farklı ülkede 150 etkinlik gerçekleştiren Türk Yıldızları, teknoloji ve bilim festivalleri ile şehirlerin kuruluş günleri ve milli bayramlar gibi organizasyonlarda yaptıkları gösteriyle gökyüzüne renk katıyor.
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Saatte bin kilometre hızın üzerine çıkan ve aralarındaki mesafe bir metreye kadar düşen uçaklarla yapılan gösteriler, herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor.
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Bu kez jetler şehirleri görüntülediYurt içindeki etkinliklerde 42 ilin tarihi ve önemli mekanlarını havadan görüntüleyen ay yıldızlı ekibin kokpitten kaydettiği görüntüler, gösterileri gibi izleyenlerin beğenisini kazanıyor.
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Antalyadan Konyaya, İstanbuldan Ağrıya kadar gösteri yapılan şehirlerin tarihi ve önemli mekanları ile doğal varlıkları pilotlar tarafından havadan görüntülendi.
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Jetlerin gösteri yaptığı şehirlerde Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir, İstanbul Boğazı ve Mardin Kalesi gibi mekanlar ile İzmir Kordonda gösteriyi izleyen kalabalık kokpitteki kameradan kaydedildi.
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İşte Türk timlerinin objektifinden Türkiye...
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'Türk Yıldızları'nın kokpitinden Türkiye
Türkiye'nin tarihi ve önemli mekanları, gösterileriyle beğeni toplayan Türk Yıldızları timlerince görüntülendi. Akrotim dünyasına kazandırdığı hareketleriyle izleyenleri etkileyen ve yurt dışındaki gösterileriyle de dikkati çeken Türk Yıldızları, ülkenin gökyüzündeki markası oldu. İşte Türk timlerinin kaydettiği o muhteşem görüntüler...

Türk Yıldızları yine nefes kesti: Büyük Taarruz için havalandılar
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Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızlarının gösterisini izlemek isteyenler, kentin farklı noktalarında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi.
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Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, Afyonkarahisar semalarındaki manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.
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Vatandaşlar, Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.
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Türk Yıldızları yine nefes kesti: Büyük Taarruz için havalandılar
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