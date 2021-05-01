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KONYA

Konya'da vahşet: Cezaevinden çıktı karısını boğazını keserek öldürdükten sonra kızını kaçırdı

Konya'da 3 gün önce cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek (22), ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek’i (23) boğazını bıçakla keserek öldürdü. Olaydan sonra 2 yaşındaki kızı Gülay’ı yanına alarak kaçan zanlı Menek'in yakalanması için polis geniş çaplı araştırma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Konyada vahşet: Cezaevinden çıktı karısını boğazını keserek öldürdükten sonra kızını kaçırdı
Konya'da cezaevinden yeni çıkan adam karısını öldürdü.

Olay, saat 00.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 3 gün önce cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek, ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek’in evine geldi. Ramazan Menek, çıkan tartışmanın ardından eşi Tuba Menek’e bıçakla saldırdı. Banyoya kaçan eşinin peşinden giden Ramazan Menek, kendisine direnmeye çalışan Tuba Menek'in boğazını keserek öldürdü. Eşinin cansız bedenini banyodan yatak odasına taşıdığı belirlenen Ramazan Menek, oturma odasındaki 2 yaşındaki kızı Gülay Menek’i de alarak evden kaçtı.

Ramazan Menek (22), ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek’i (23) boğazını bıçakla keserek öldürdü.
DHA
Ramazan Menek (22), ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek’i (23) boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Eve giren polisler, Tuba Menek'i yatak odasında kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde boğazı kesilen talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. İnceleme yapan polis, Tube Menek'in banyoda öldürüldükten sonra yatak odasına taşındığını saptadı.

Kaçan zanlı Menek'in yakalanması için polis geniş çaplı araştırma başlattı.
DHA
Kaçan zanlı Menek'in yakalanması için polis geniş çaplı araştırma başlattı.

Bu arada olayı duyarak eve gelen Tuba Menek’in yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olaydan sonra küçük kızı Gülay’ı da yanına alıp kaçan Ramazan Menek’in yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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