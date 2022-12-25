Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerinde yapılan kontrolde, İstanbulun Beykoz ilçesine bağlı Çavuşbaşı Beldesinin eski belediye başkanı olduğu öğrenilen sürücü Osman Şimşekin eşi Asiye Şimşekin (59) hayatını kaybettiği belirlendi.

Zincirleme kazada, sürücüler Osman Erduğan, Asiye Şimşek (63), Osman Şimşek ile kamyonette yolcu olarak bulunan Hatice Erduğan (24) ve Mehmet Efe Erduğan (2) yaralandı.

Bu sırada Osman Şimşek (62) yönetimindeki 34 CHS 602 plakalı cip kazadan dolayı yolda duran kamyonete çarptı.

Kırıkkale'de zincirleme kaza: Bir ölü dört yaralı var

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde otomobil, kamyonet ve cipin karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı. Karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.