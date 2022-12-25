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KONYA

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Ahmet Yavuz İlme ve yedek şoföründe bulunduğu 15 kişi yaralandı. Kaza yerinden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Haber Merkezi DHA
Konyada yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
Konya'da trafik kazası

Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Ahmet Yavuz İlme ve yedek şoföründe bulunduğu 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Adana- Konya yolu Ereğli ilçesi yakının da meydana geldi. Şanlıurfa'dan Bursa'ya giden Ahmet Yavuz İlme'nin kullandığı 63 AAF 413 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi. 40 yolcu bulunan otobüste ilk belirlemelere göre sürücü Ahmet Yavuz İlme ve yedek şoföründe bulunduğu 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Kırıkkale'de zincirleme kaza: Bir ölü dört yaralı var
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Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Samsun karayolu 43üncü kilometresinde meydana geldi.
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Osman Erduğan (25) yönetimindeki 06 BJC 168 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Nazlı Beyazgül yönetimindeki 06 BA 0082 plakalı otomobile çarptı.
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Çarpmanın şiddetiyle otomobil boş araziye savruldu.
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Bu sırada Osman Şimşek (62) yönetimindeki 34 CHS 602 plakalı cip kazadan dolayı yolda duran kamyonete çarptı.
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Zincirleme kazada, sürücüler Osman Erduğan, Asiye Şimşek (63), Osman Şimşek ile kamyonette yolcu olarak bulunan Hatice Erduğan (24) ve Mehmet Efe Erduğan (2) yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye; ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Olay yerinde yapılan kontrolde, İstanbulun Beykoz ilçesine bağlı Çavuşbaşı Beldesinin eski belediye başkanı olduğu öğrenilen sürücü Osman Şimşekin eşi Asiye Şimşekin (59) hayatını kaybettiği belirlendi.
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Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Şimşek’in cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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Karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kırıkkale'de zincirleme kaza: Bir ölü dört yaralı var
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