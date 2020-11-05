Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Konyadaki süt fabrikasında kazana girip süt banyosu yaptı Bakanlık devreye girdi
KONYA

Konya'daki süt fabrikasında kazana girip süt banyosu yaptı: Bakanlık devreye girdi

Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasından çekilen skandal görüntüler büyük tepki topladı. Tesiste Uğur Turgut isimli şahıs süt kazanının içine girerek süt banyosu yaptığı anları kamera kaydına alarak sosyal medyada paylaştı. Mide bulandıran görüntülerin tepki toplaması üzerine yetkililer harekete geçti. Halk sağlığını tehlikeye atan görüntülerle ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı,

firmanın faaliyetine son verdi ve idari para cezası uyguladı. Ayrıca, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı, var olan sütlerin imha edileceği ve ve işletme belgesinin iptal edileceği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fabrika kazanında süt banyosu yapan işçi o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Fabrika kazanında süt banyosu yapan işçi o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasında, skandal görüntüler kaydedildi. Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çalışan Uğur Turgut isimli TikTok kullanıcısı, üretim merkezinin içerisinden bir görüntü yayınladı. Süt fabrikasında çalışan bir şahsın, süt kazanına girerek banyo yaptığı anların kaydedildiği görüntüler, Uğur Turgut tarafından paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaştı

Kemal Sunal'ın Sakar Şakir isimli filminin bir sahnesinde 'Marmara Kamil' karakterinin replikleriyle yayınlanan görüntülerde, fabrika çalışanının kazana çıplak bir şekilde girdiği görüldü.

Konya’daki süt fabrikasında tepki çeken görüntü: Süt kazanın içinde banyo yaptı
OYNAT 00:26
Konya’daki süt fabrikasında tepki çeken görüntü: Süt kazanın içinde banyo yaptı
Konya'da, birçok firmaya süt veren Benefit isimli fabrikada, tepki toplayan bir görüntü kaydedildi. Fabrikada çalıştığı öne sürülen bir şahıs, süt kazanının içine girerek süt banyosu yaptı.

"Halk sağlığını hiçe sayan görüntüler"

Tarım ve Orman Bakanlığı Twitter hesabından tepki çeken görüntülerle ilgili açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Bakan Pakdemirli talimat verdi

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntülerin ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine inceleme başlattıklarını söyledi. Denetimlerin ardından iş yerinin faaliyetine son verildiğini belirten Ergin, şunları kaydetti: "Arkadaşlarımız denetimlerini yaptılar. İnsan sağlığını riske atan durumlardan dolayı faaliyetten men edilen firmaya, 13 bin 934 lira idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Var olan sütlerin imhasını ve işletme belgesinin iptalini de gerçekleştireceğiz."

Abone Ol Google News
Öldürecek olsamborçlularımı öldürürdüm

Öldürecek olsam
borçlularımı öldürürdüm

​12 kişiyi öldüren seri katil ağlayarak kendini savundu.
Elif ve Aydanın sağlık durumu iyi

Elif ve Ayda'nın sağlık durumu iyi

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmeleri paylaştı.
İnceden Kılıçdaroğluna sert tepki: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor

​Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'dan önemli açıklama.

"Twitter ordusu" iş başında!

"Twitter ordusu" iş başında!

​Sansüre tepkiler büyüyor...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depremiyle ilgili açıklama yapıyor.
Hazırlıklara hız verdi

Hazırlıklara hız verdi

Yeni dönemin tanıtımı için kendi web sitesini açtı.
19 yıl önceki<br>cinayet çözüldü

19 yıl önceki
cinayet çözüldü

Boğazını ve sağ bileğini kopma noktasına gelinceye kadar kestiler.

ABD'liler sokağa indi

ABD'liler sokağa indi

​Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor.

Biden'ın gafları

Biden'ın gafları

​Ne dediğini bilmediğini kendisinin de itiraf ettiği o anlar...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.