Konya'daki süt fabrikasında kazana girip süt banyosu yaptı: Bakanlık devreye girdi

Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasında, skandal görüntüler kaydedildi. Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çalışan Uğur Turgut isimli TikTok kullanıcısı, üretim merkezinin içerisinden bir görüntü yayınladı. Süt fabrikasında çalışan bir şahsın, süt kazanına girerek banyo yaptığı anların kaydedildiği görüntüler, Uğur Turgut tarafından paylaşıldı.

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Kemal Sunal'ın Sakar Şakir isimli filminin bir sahnesinde 'Marmara Kamil' karakterinin replikleriyle yayınlanan görüntülerde, fabrika çalışanının kazana çıplak bir şekilde girdiği görüldü.

OYNAT 00:26 Konya’daki süt fabrikasında tepki çeken görüntü: Süt kazanın içinde banyo yaptı Konya'da, birçok firmaya süt veren Benefit isimli fabrikada, tepki toplayan bir görüntü kaydedildi. Fabrikada çalıştığı öne sürülen bir şahıs, süt kazanının içine girerek süt banyosu yaptı. BiP'te paylaş

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"Halk sağlığını hiçe sayan görüntüler"

Tarım ve Orman Bakanlığı Twitter hesabından tepki çeken görüntülerle ilgili açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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#Konya’daki bir #süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir.



Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır. — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) November 5, 2020

Bakan Pakdemirli talimat verdi

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntülerin ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine inceleme başlattıklarını söyledi. Denetimlerin ardından iş yerinin faaliyetine son verildiğini belirten Ergin, şunları kaydetti: "Arkadaşlarımız denetimlerini yaptılar. İnsan sağlığını riske atan durumlardan dolayı faaliyetten men edilen firmaya, 13 bin 934 lira idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Var olan sütlerin imhasını ve işletme belgesinin iptalini de gerçekleştireceğiz."