Konya'dan 10. Dünya Su Forumu'nda 'Gazze' mesajı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Endonezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 10. Dünya Su Forumu’na katıldı.





Forum kapsamında gerçekleştirilen UCLG Yerel ve Bölgesel Yönetimler Günü: Yerel Ve Bölgesel Yönetimin Siyasi Süreci Açılış Toplantısı’nda konuşan Başkan Altay, günümüzde, dünya genelinde artan nüfusun ve hızlı kentleşmenin su kaynakları üzerindeki baskıyı her geçen gün artırdığına dikkati çekti.

“YEREL YÖNETİMLERİN SU KULLANIMI ÜZERİNDEKİ SORUMLULUĞU BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTA”

İklim değişikliğinin su döngüsünü olumsuz yönde etkileyerek, kuraklık ve su kıtlığı gibi sorunların daha da yaygınlaşmasına neden olduğuna değinen Başkan Altay, “Bu durum, suyun sürdürülebilir yönetiminin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Hal böyleyken yerel yönetimlerin su kullanımı üzerindeki sorumluluğu büyük önem taşımaktadır. Yerel ve bölgesel yönetimler olmadan su ve sanitasyonla ilgili temel hizmetlere evrensel erişim mümkün değildir” diye konuştu.

“SUYUN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI, SADECE BUGÜNÜN DEĞİL, GELECEĞİMİZİN DE TEMİNATIDIR”

Konya’nın tüm dünyayı tehdit eden küresel iklim değişikliğini çok fazla hissettiğine işaret eden Başkan Altay, suyun etkin ve verimli kullanımı noktasında Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttükleri çalışmalardan bahsettiği konuşmasına şu sözlerle devam etti:





“Bugün gerçekleştirilen toplantı büyük umutlara vesile olsa da şu anda dünyanın pek çok yerinde acı çeken insanlara şahit oluyoruz. Birleşmiş Milletler Su Konferansı’nın ardından kabul edilen ve halen yürürlükte olan 800 taahhüt; bu konunun önemini bir kez daha kanıtlamaktadır. Suyun korunması ve sürdürülebilir kullanımı, sadece bugünün değil, geleceğimizin de teminatıdır. Bu nedenle suyu tamamen teknik bir boyuta hapseden sektörel bir yaklaşımdan uzaklaşmak gerekmektedir. Suyun; sağlık, ekonomi, barış, diplomasi ve daha pek çok sektörü etkileyen küresel, siyasi, jeopolitik bir düzlemde kesişen bir konu olarak kabul edilmesi zorunludur”

BAŞKAN ALTAY SU SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ VURGUSU YAPTI

“Günümüzde su, adaletten uzak şekilde istifade edilen en temel yaşam haklarının başlarında geliyor” diyen Başkan Altay, “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı ile Küresel Görev Gücü bünyesinde bir araya gelen temsilcilerimiz, bu sorunun çözülmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu rol sadece şehirlerde ve metropollerde değil, aynı zamanda çölleşen ve yeniden iskân edilen kırsal alanlarda da kendini göstermektedir. Yerel ve bölgesel liderler olarak karşılaştığımız zorlukları tek başımıza çözemeyiz. Forumun diğer ortakları olan; bakanlıklar, milletvekilleri, havzalar, örgütlü sivil toplum kuruluşları ve kurumsal sektörle güçlü bir koordinasyon sağlamalıyız. Bugünkü toplantımız işte bu ruhu oluşturmaya ve tüm paydaşlarımızla güçlerimizi birleştirmeye vesile olmaktadır” ifadelerini kullandı.

“TÜM DÜNYADA GERİLİM VE ÇATIŞMALARIN YAŞANMASINA NEDEN OLABİLİR”

İş birliği ve diplomasiyi teşvik etme konusundaki çabaların sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Başkan Altay, “Suyun adaletli dağıtılmaması; tüm dünyada gerilim ve çatışmaların yaşanmasına neden olabilir. Su konularında anlaşmazlıkların çözümü için tüm paydaşlarla diyalog ve koordinasyonumuzu güçlendirmeye devam etmeli; yerel, bölgesel ve uluslararası iş birliğini vurgulamayı sürdürmeliyiz. Su ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimi konusunda en iyi uygulamalardan faydalanmalıyız" dedi.





“ŞEHİRLER GÜÇLÜ OLURSA TOPLUMLAR GÜÇLÜ OLUR”

UCLG olarak Dünya Su Forumu’nun bir partneri olmanın kendileri için çok kıymetli ve önemli olduğunu belirterek, bu imkanı sunduğu için Endonezya Devleti’ne ve Dünya Su Forumu’na teşekkür eden Başkan Altay, “Bugünün sorununu çözmekten öte sürdürülebilir bir yapı ortaya koymak zorundayız. Çünkü dünyanın kaynakları sınırsız değil ve gelecekte çocuklarımıza çok daha iyi bir dünya bırakmak için sürdürülebilirliği en temel madde olarak her zaman gündemde tutmak zorundayız. Hep birlikte Birleşmiş Milletler kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için yoğun bir çaba içerisinde olmak zorundayız. UCLG olarak bu konuda yoğun bir çaba gösteriyoruz. Ayrıca bizim bir görevimiz de şehirler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve bilgi paylaşımını artırmak. Çünkü şuna inanıyoruz; şehirler güçlü olursa toplumlar güçlü olur” açıklamalarında bulundu.





“GAZZE’DE YAŞAYAN KARDEŞLERİMİZİN SU VE GIDADAN YOKSUN BIRAKILMASINA DİKKAT ÇEKTİK”