Konyalı çiftçilerden akademik yıl açılışı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin 2019-2020 Akademik Yılı açılışı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde Konya Protokolünün de katılımıyla çiftçiler tarafından yapıldı.

Programa, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş ile Mütevelli Heyeti, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu, rektör yardımcıları, fakültelerin dekanları, askeri ve mülki erkân, akademisyenler, çiftçiler ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından müzik dinletisi yapıldı.

Rıfat Kavuneker

‘TARIMIN BAŞKENTİNE ÇOK YAKIŞTI’

Törende bir konuşma yapan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Bu üniversitede bir akademisyene 7 öğrenci düşüyor. Adı da ihtisas üniversitesi, bunun da hakkını verecek bir yapılanma görüyoruz. Sanayiyle iç içe olması bakımından da sadece Konya’mızın değil, ülkemizin de göğsünü kabartan bir üniversiteye sahibiz. Konya tarımın başkentidir. Onun için bu üniversite Konya’ya çok yakışmış, emeği geçenlere ben çok teşekkür ediyorum” dedi.

AMAÇ; TARIMDA ULUSLARARASI REKABET

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin gıda ve tarım alanında Türkiye’nin ilk ihtisas üniversitesi olduğuna değinen Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş yaptığı konuşmada; Öğrencilere, teorik eğitimin yanı sıra fabrika, işletme ve uygulama alanlarında pratik yapma imkanının verildiğini dile getirdi. Çökmüş, “Üniversitemiz, bilgiye dayalı Biyo-Ekonomi konsepti çerçevesinde gıda ve tarım alanında ülkemizi uluslararası rekabet edebilecek düzeye taşımak ve yüksek katma değerli ürünlere yönelik bilgi ve insan gücü havuzunun oluşmasına katkı sağlamak temel misyonu ile faaliyetlerini sürdürüyor” diye konuştu.

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PROJE SAYISI 10 KAT ARTTI

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesin bu yıl ilk mezunlarını vereceğini de belirten Rektör Çökmüş şöyle devam etti; “Üniversite sıralamalarında kriterlerden biri olan uluslararası öğrenci sayısı Türkiye genelinde hızla artmakta olup 2014 yılında 48 bin 183 iken 5 Kasım 2019 itibariyle 5 yılda yüzde 357 oranında artarak 171 bin 991’e ulaşmıştır. Üniversitelerimizin ve ülkemizin tanıtımı ve temsilinde oldukça önemli olan uluslararası öğrencilere önem vermekteyiz ve ilk öğrencilerimizi kabul etmiş bulunmaktayız.”

‘A TAKIMI OLUŞMASINA KATKI KOYACAK’

Programa katılan ve akademik yıl açılışını yapan çiftçiler adına Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker de bir konuşma yaptı. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde bir tarım kuruluşu temsilcisi olarak bulunmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirten Kavuneker, “Üniversitemiz, dünya nüfusunun artışıyla yıldızı parlayacak olan gıda sektöründe tohumdan, zirai üretime, gıda hammaddesi üretiminden gıda sanayiine kadar sürecin bütünü için Türkiye’den bir A takımı oluşturulmasına katkı koyacak” ifadelerini kulandı.

MEZUNLARA DİPLOMALARI VERİLDİ

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde Akademik Yıl Açılışı sonrası ilk ders verildi. İlk derste, Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Gıda Sanayinin Gelişme ve Kalkınmada Rolü başlıklı sunumu gerçekleştiren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, öğrencilere de önemli tavsiyelerde bulundu. Ayrıca programda Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden lisansüstü programlardan mezun olan öğrencilere diplomaları da verildi.