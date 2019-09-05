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Konya'ya dev metro yatırımı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği Konya Metrosu projesinin 1 milyar avronun üzerinde bir yatırımla gerçekleştirileceğini açıkladı. Altay, “Konya metrosunun tamamı yer altında inşa edilecek. Hattın sehayat sürese 35 dakikalık olacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya Metrosu test sürüşü
Konya Metrosu test sürüşü

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği Konya Metrosu projesinin detaylarını ve yatırım değerini açıkladı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Altay, Erdoğan'ın Konya ziyaretinde önemli müjdeler verdiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya Metrosu yatırımına ilişkin eylül ayında ihaleye çıkılacağı müjdesinin kentte sevinçle karşılandığını ifade eden Altay, şehrin önemli bir beklentisi olan metro ile ilgili ilk kez somut tarih verildiğini aktardı.

  • Konya Metrosu'nun iki etaptan oluşacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, “Birinci etap; Necmettin Erbakan Üniversitesi, Beyşehir Çevre Yolu, Yeni Gar Binası, Fetih, Ahmet Özcan ve Çeçenistan Caddesi'nden Meram Belediyesine kadar gelen 21,1 kilometreden oluşan 22 duraklı proje. İkinci etap ise Aladdin ile Kampüs hattının yer altına alınması. Konya Metrosu'nun tamamı yer altında inşa edilecek. Başlangıcından sonuna kadar 35 dakikalık seyahat süresi olacak. 1 milyar avronun üzerinde bir yatırım gerçekleştirilecek. Konya, metrosu olan şehirlerarasında girmiş olacak” dedi.

KONYA İÇİN BÜYÜK BİR KAZANIM

Bu modern ulaşım yatırımın Konya için çok önemli olduğunu dile getiren Altay, “Özellikle sıkı ekonomik politikaların uygulandığı böyle bir dönemde büyük bir yatırımın tarihi ile müjdelenmesi Konya'nın ne kadar önemli olduğunun ve Cumhurbaşkanımızın şehrimize ne kadar değer verdiğinin göstergesidir” diye konuştu.

Metro taşıtlarının alımının da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacağını belirten İbrahim Altay, şunları kaydetti: “Metro araçlarının finansmanı belediyemize bir milyar liralık bir ekonomik yükümlülük getirecekti. Son yaptığımız protokolle bu yükümlülük de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına geçti. Bu da Konya için çok önemli bir iştir.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'ya metro müjdesi
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