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Konya’ya sıfır atık özellikli sanayi sitesi

Eski Sanayi ve Karatay Sanayii esnafı, Yeni Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin ilk Sıfır Atık özelliği bulunan sitenin 2024 yazına kadar tamamlanacağını dile getirdi.

04:00 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Konya Yeni Sanayi Sitesi.

Konya Yeni Sanayi Sitesi.

Eski Sanayi ve Karatay Sanayii esnafı, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arsa tahsisini yaptığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Aslım Caddesi bölgesinde inşaatı süren Yeni Sanayi Sitesini inceledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihine iz bırakacak önemli projelerden birini daha şehre kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümlerden birine imza attıklarını söyledi.

SIFIR ATIK ÖZELLİKLİ İLK SANAYİ

Proje tamamlandığında Konya esnafının altyapısı ve üstyapısıyla şehre yakışır modern bir sanayi sitesinde hizmet üreteceğini vurgulayan Başkan Altay, “Türkiye’nin ilk Sıfır Atık özelliği bulunan yeni sanayi sitemizin tüm etaplarını inşallah 2024 yılı yaz aylarına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Projenin Konya’ya kazandırılmasında büyük katkısı bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve TOKİ Başkanımız Ömer Bulut’a bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ESNAF SABIRSIZLIKLA SİTEYİ BEKLİYOR

Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesinde hak sahibi olan esnaflar da yeni iş yerlerini ziyaret ederek, yapımı süren sanayi sitesinde incelemelerde bulundu. Yeni iş yerlerine taşınmak için sabırsızlanan sanayi esnafı, iş yerlerini çok beğendiklerini belirterek, hiçbir zaman kendilerinden desteğini esirgemeyen Bakan Kurum’a ve Başkan Altay’a teşekkür etti. Proje dört etapta 2 bin 690 sanayi ve 134 ticari dükkandan oluşuyor.




#Konya Büyükşehir Belediyesi
#TOKİ
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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