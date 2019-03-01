Konya’yı geleceğe taşıyacak projeler

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, Konya için hazırladıkları yeni dönem projelerini düzenlediği ‘Benim Şehrim’ isimli programda kamuoyu ile paylaştı.

Konya’nın insanına, sokaklarına, canlısına hizmet etmenin kendisi için bir şükür vesilesi olduğunu kaydeden Altay, “Bize bu şerefli görevi tevdi eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımıza, milletvekillerimize, teşkilat mensuplarımıza ve desteklerinden dolayı hemşehrilerime ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ EN ÇOK KONYA’YA YAKIŞACAK”

Konya’ya hizmet ederken geçmişten aldıkları güçle yola devam ettiklerini kaydeden Altay, “Biz gönüller yapacağız ve gönülden hizmet ederek Gönül Belediyeciliğinin en güzel örneğini Konya’mızda sergileyeceğiz. Bu pencereden baktığımızda Ak Partimizin 31 Mart seçimleri için belirlediği Gönül Belediyeciliği sloganı da elbette en çok Konya’mıza yakışacak. Konya’mızı huzurun ve mutluluğun başşehri yapacağız. Planlı olarak gelişeceğiz ve her şeyden önemlisi Konya’mızı sizlerle birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.

Başkan Altay gecenin sonunda birlik mesajları verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı seçim manifestosundaki konuların öncelikleri olacağını vurgulayan Altay; yeni dönem projelerini Trafik ve Ulaşım, İmar ve Şehircilik, Spor, Kültür - Sanat, İnovasyon - Bilim ve Teknoloji, Turizm, Şehir Pazarlama ve Dış İlişkiler, Gençlik ve Eğitim, Aile ve Çocuk, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, İletişim - Ortak Akıl ve Birlikte Yönetim, KOSKİ - Altyapı Yatırımları ana başlıklarında sunduğu projelerle açıkladı. En öne gençliği aldıklarını dile getiren Altay, hayata geçirecekleri Atabey Gençlik Merkezi ile gençlerin ruhen ve bedenen gelişmesine katkı koyacaklarını kaydetti.

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Ulaşım projeleri

Konya’nın uzun yıllardır hasretini çektiği metro yatırımının hükümetin ikinci 100 günlük eylem planında yerini aldığını hatırlatan Altay, metro projemizin altyapısını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yapacağını, araçlarını ise Konya Büyükşehir Belediyesi’nin alacağını dile getirdi.

TRAMVAY HATTI UZATILACAK

Şehrin en işlek ulaşım aksında kalan Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni Aksaray-Ankara kavşağına taşımayı hedeflediklerini açıklayan Altay, Yeni Otogar çevresine farklı sosyal donatılar yaparak bölgeye değer kazandıracaklarını belirtti. Tramvay hattını Şehir Hastanesine kadar uzatacaklarını, Büyükşehir Stadyumu’ndan başlayarak Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinden Yeni Otogara uzanan tramvay hattını bu dönemde tamamlamayı planladıklarını belirten Altay, bu hat ile Organize Sanayi Bölgelerine ulaşımın kolaylaşacağını ifade etti.

TRAFİĞE YENİ SİSTEM

Başkan Altay, Konya’da şehir içi trafiği düzenleyecek yeni bir sistem üzerinde hazırlık yaptıklarını ve bu yıl içinde vatandaşın hizmetine sunmayı hedeflediklerini aktardı. Altay, sistemle özellikle akıllı telefonlardan Konya trafiğini anlık olarak belirleyip alternatif güzergâhlardan ulaşımı rahatlatmayı planladıklarını belirtti.

3 BİN ARAÇLIK YENİ KAMYON GARAJI

Altay, önemli yatırımlardan yeni tren garının da 2019 yılı ikinci yarısında hizmet vermeye başlayacağını hatırlatarak, Konyalıların gara daha rahat ulaşabilmesi amacıyla yapılacak alt geçit için 11 Mart’ta ihaleye çıkılacağını belirtti. Mevcut kamyon garajının ihtiyacı karşılayamadığının altını çizen Altay, yaklaşık 3 bin araçlık yeni kamyon garajı yapacaklarını söyledi.





Eski sanayi taşınıyor

Yerleşim alanı içine kalan ve Konya sanayi hayatının önemli merkezlerinden olan Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin Karatay ilçesinde uygun bir alana taşınması için yakın tarihte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımı ile protokol imzaladıklarını hatırlatan Başkan Altay, Büyükşehir mülkiyetindeki yaklaşık 2 milyon 600 bin metrekarelik bir alanı esnafın daha uygun koşullarla dükkan sahibi olabilmesi için Toplu Konut İdaresine devrettiklerini ifade etti.

652 bin metrekarelik millet bahçesi

Şehir merkezi içinde yer alan eski stadyumun yerine 102 bin 484 metrekare alan üzerinde kurulacak Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesinin proje çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Altay, “2019 yılında temelini atacağımız bu yatırımla Konya’mız farklı bir peyzajla tanışacak. Ayrıca, 652 bin metrekare alanda Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden birini daha Konya’mıza kazandırıyoruz. Ağır Bakım olarak bilinen Meram Yeni Yol ile Meram Eski Yol arasında kalan Lojistik Komutanlığımıza ait alan Millet Bahçesi için belediyemize tahsis edildi. Konya’mıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

GENÇLİK İÇİN İLÇELERE YENİ SPOR TESİSLERİ

Çocukları ve gençleri sporla tanıştırmak, her yaştan Konyalıya spor yaptırmanın ana hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Altay, “Yeni Stadyum çevresinde yapımına devam ettiğimiz Atletizm Pisti inşaatımızı bu dönem bitirip sporcularımızın hizmetine sunacağız. Futbol başta olmak üzere istenilen branşlarda mahalle ve kurumsal spor ligleri oluşturacağız. Şehrimize ihtiyaç duyulan ve fizibilitesi tamamlanan 28 ilçemize spor tesisi yapacağız” diye konuştu.

Yeni şehir alanında ilk olacak

Konya’nın Kuzeybatısında yer alan ve “Cephanelik” olarak bilinen 3 milyon 521 bin metrekare alanda yeni bir yerleşim yeri inşa edeceklerinin altını çizen Altay, yatay mimarinin, şehirciliğin ve sosyal donatıların en güzel örneklerinin yer alacağı proje kapsamında 4 bin 789 daire yapılacağını; ferah yeşil alanlar, yürüyüş alanları, bisiklet yolları, sağlık tesisi, ticari alanlar ve camilerin yer alacağı projenin bir ilk olacağını açıkladı. Altay, “Cephanelik Dönüşüm Projemiz sadece şehrimizde değil Türkiye’de en çok konuşulacak projeler arasında yer alacak ve Büyükşehir Belediyemiz için önemli bir gelir kaynağı olacak” dedi.

Konya’ya siyer merkezi

Peygamberler ve evliyalar diyarı Konya’ya siyer ile ilgili dünyadaki en büyük eseri kazandıracaklarının da müjdesini veren Altay, bu örnek merkezin Allah Resulü’nün hayatı, tevhit davası, şahsiyeti, edebi ve ahlakının; müzeografik teknikler, sergi alanları ve özel tekniklerle anlatılacağını dile getirdi.

KONEVİ KÜTÜPHANESİ KURULUYOR

Konya’da kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini, bu hizmetleri artırarak sürdüreceklerini kaydeden Altay, Şeb-i Arus törenlerinin yanı sıra Hazreti Mevlana’nın Konya’ya gelişini daha kapsamlı törenlerle icra edeceklerini anlattı. Altay, eski tramvayları da kültürel açıdan değerlendireceklerini, ilk etapta tramvayları ray üstünde ve Kültürpark’ta sosyal amaçlı olarak kullanacaklarını vurguladı.

Konya’da kütüphanelerin çocuklara ve gençlere yetmediğini kaydeden Altay, Konevi Hazretleri türbesini de içine alan Askeri Hastanesi alanına Konevi Kütüphanesi ismiyle büyük bir kütüphane yapacaklarını ifade etti.

TURİZM MASTER PLANI HAZIRLANACAK

Konya’nın turizm pastasından aldığı payı artırmak ve gelecek ziyaretçilere farklı bir destinasyon sunmak için Turizm Master Planı hazırlayacaklarına vurgu yapan Başkan Altay, “Bu alanda 2030 hedeflerimizi ortaya koyacağız ve sürdürülebilir bir Turizm Planı’nı hayata geçireceğiz. Çatalhöyük, Kilistra, Beyşehir, Seydişehir, İvriz, Meke Gölü, Akşehir gibi turizm değerlerimizi tanıtarak ve merkeze gelen turistleri ilçeler yönlendirmeyi amaçlıyoruz. İlk olarak Çatalhöyük Tanıtım Merkezi’ni hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.