Minik Kerim’den acı haber: Köpeği kurtarmak isterken canından oldu

Olay, saat 15.30 sıralarında İstanbul Haramidere TEM Bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki Kerim Doğan, TEM Bağlantı yolu üzerinde köpeğin yola çıktığını görmesi üzerine yola fırladı.

Bu sırada yolda seyir halinde olan bir sürücü, yola çıkan çocuğa çarparak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır şekilde yaralanan Doğan’ı hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Kerim Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alınmıştı.