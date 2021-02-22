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İSTANBUL

Köpeği kurtarmak isterken araba çarpan 8 yaşındaki Kerim Doğan hayatını kaybetti

Minik Kerim’den acı haber: Köpeği kurtarmak isterken canından oldu

İstanbul TEM Bağlantı yolu Haramidere mevkiinde yola çıkan köpeği kurtarmak isterken araba çarpan 8 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Köpeği kurtarmak isterken araba çarpan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Köpeği kurtarmak isterken araba çarpan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında İstanbul Haramidere TEM Bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki Kerim Doğan, TEM Bağlantı yolu üzerinde köpeğin yola çıktığını görmesi üzerine yola fırladı.

Bu sırada yolda seyir halinde olan bir sürücü, yola çıkan çocuğa çarparak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır şekilde yaralanan Doğan’ı hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Kerim Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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Adana'da bir sokak köpeğinin sulama kanalında sürüklendiğini görüp suya atlayan Suriyeli Abdulkadir Seyyid (20), kayboldu. Seyyid'in teyzesinin oğlu Beşer Şeyhbar (14), 'Köpeği kurtarmak için uzanırken, kayıp suya düştü. 'Kurtarın, imdat?' diye bağırdı. Kurtarmaya çalıştık ancak suyun altında gitti' diyerek gözyaşlarına boğuldu.


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