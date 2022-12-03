Gündem Köpek saldırısından 2 yılda 21 kişi öldü
YEREL GÜNDEM

Köpek saldırısından 2 yılda 21 kişi öldü

Sahipsiz sokak hayvanlarının sebebiyet verdiği ölüm ve yaralama olaylarında son 2 yılın bilançosu kabarık. Köpek saldırıları sonucu ya da köpekten kaçarken yaşamını yitirenlerin sayısı 2 yılda 21 kişiyi buldu. Geçtiğimiz yıl 417 kişi; sadece bu yılın ilk 10 ayında ise 250 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Köpek saldırısından 2 yılda 21 kişi öldü
Başıboş köpek saldırılarında 4’ü çocuk, 3’ü kadın olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti.

* RESUL EKREM ŞAHAN - ANKARA

Sahipsiz sokak hayvanlarının sebebiyet verdiği ölüm ve yaralama olaylarında son 2 yılın bilançosu kabarık. Başıboş Köpek Sorunu Platformu tarafından yayımlanan rapora göre, geçen yıl köpek saldırıları sebebiyle 5’i çocuk 2’si kadın olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti. Yine aynı yıl içerisinde 116’sı çocuk 76’sı kadın olmak üzere 417 kişi de yaralandı. 2022 yılı 1 Ocak-13 Ekim tarihleri arasında da sokak köpeklerinden kaynaklanan 260 saldırı ve 67 trafik kazası meydana geldiği ifade ediliyor. Başıboş köpek saldırılarında 4’ü çocuk, 3’ü kadın olmak üzere 1o kişi hayatını kaybetti. 40’ı kadın 103’ü çocuk olmak üzere toplam 250 insan yaralandı. Başıboş köpekler kaynaklı trafik kazalarında ise 3’ü çocuk 4’ü kadın olmak üzere 16 insan hayatını kaybetti. 168 kişi de yaralandı.

TERSTEN UZAKLAŞIN

Sokak köpekleriyle karşı karşıya gelen vatandaşları uyaran uzmanlar, ilk etapta kaçan kişinin direkt hedef olduğunu belirtiyor. İlk etapta korkulduğunun belli edilmemesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, köpekle göz göze gelinmemesini öneriyor. Korkuyla köpeğe karşı saldırıya geçilmesi de hayvanı saldırganlaştırıyor. Ayrıca uzmanlar köpekle karşılaşıldığında ters istikamette ilerlemenin bir çözüm olabileceğini değerlendiriyor.

ÖZEL KOMİSYON KURULDU

Öte yandan belediyelerin baş etmekte yetersiz kaldığı ‘sokak köpekleri’ sorununa neşter vuruluyor. 5 bakanlığın içinde olduğu özel komisyon ilk toplantısında, barınak açma yükümlülüğünü yerine getirmeyen belediyelere yaptırımı ele aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı da sokak köpeklerinin kısırlaştırılması için önümüzdeki yıl için 3 milyar liralık bütçe ayırdı. Önceki gün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvan barınaklarına yer bulunamayan illerde belediyelere ormanlarda yer ayrılacağını, ilk uygulamanın da İstanbul Beykoz’da başlatılacağını açıklamıştı.

Sokak köpeklerini kısırlaştırmak için dev bütçe: 3 milyar liralık neşter
GÜNDEM
Sokak köpeklerini kısırlaştırmak için dev bütçe: 3 milyar liralık neşter
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