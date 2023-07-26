Köpeklerin parçalayıp öldürdüğü iddia edilmişti gerçek başka çıktı: Abdest alırken kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş

Acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün Hazro ilçesinin kırsal Dadaş Mahallesi Dadaş Ağılı mezrasında meydana geldi.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Delibaş'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Delibaş'ın akrabası olduğunu belirten Avukat Mehmet Ali Başaslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''Faik Delibaş hakkında basında çıkan,"ABDEST ALIRKEN SOKAK KÖPEKLERİ PARÇALAYIP ÖLDÜRDÜ" haberleri asılsızdır. Rahmetli akrabamdır,kendisi yaş itibari ile şeker ve tansiyon hastasıdır. Sıcaklardan ötürü kriz geçirip vefat etmiştir. Köpekler parçaladı haberleri yalandan ibarettir!!!''