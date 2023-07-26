Köpeklerin parçalayıp öldürdüğü iddia edilmişti gerçek başka çıktı: Abdest alırken kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş

Yetkililerin gündemine girmeyen ve etkili bir adım atılmayan başıboş sokak köpekleri sorunu, turizmi de olumsuz etkilemeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, İrlanda, Japonya, Fransa ve Norveç olmak üzere çok sayıda ülke, vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat edecekleri takdirde sokak köpeklerine dikkat etmeleri ve yola çıkmadan önce kuduz aşısı olmaları adına tavsiye verdi.