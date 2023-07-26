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Köpeklerin parçalayıp öldürdüğü iddia edilmişti gerçek başka çıktı: Abdest alırken kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde abdest almak için evinin önüne çıkan 90 yaşındaki Faik Delibaş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Ancak gerçek başka çıktı. Delibaş'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

08:15 . 26/07/2023 Çarşamba
DHA
Acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün Hazro ilçesinin kırsal Dadaş Mahallesi Dadaş Ağılı mezrasında meydana geldi.


İddiaya göre 90 yaşındaki
Faik Delibaş
, abdest almak için evininin önüne çıktı. Burada köpeklerin saldırısına uğrayan Delibaş'ın aldığı yaralarla hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ancak gerçek başka çıktı.

Delibaş'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.



'Köpekler öldürdü' haberi asılsızdır

Delibaş'ın akrabası olduğunu belirten Avukat Mehmet Ali Başaslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:


''Faik Delibaş hakkında basında çıkan,"ABDEST ALIRKEN SOKAK KÖPEKLERİ PARÇALAYIP ÖLDÜRDÜ" haberleri asılsızdır. Rahmetli akrabamdır,kendisi yaş itibari ile şeker ve tansiyon hastasıdır. Sıcaklardan ötürü kriz geçirip vefat etmiştir. Köpekler parçaladı haberleri yalandan ibarettir!!!''





#diyarbakır
#Hazro
#Faik Delibaş
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