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Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan'dan haber var

Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın son sağlık durumunu babası açıkladı. Baba Halil Yılmaz, "Doktorlarımız sağ olsun elinden geleni yapıyorlar. Şu an durumu iyiye gidiyor" dedi.

17:33 - 9/12/2023 Cumartesi
DHA
Baba Halil Yılmaz, oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.
Baba Halil Yılmaz, oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde önceki gün, 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, okula giderken sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralandı. Tunahan Yılmaz, sağlık ekiplerince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, "Doktorlarımız sağ olsun elinden geleni yapıyorlar. Şu an nefes almaya çalışıyor. Daha önce böyle bir tepki vermiyordu. Yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar. Şu an durumu iyiye gidiyor. Köpekler benim çocuğumu ısırmamışlar, yemişler. Aşırı derecede doku eksikliği var. Kollarında, bacaklarında, poposunda, kafasında, boynunda, her tarafında var. Allah'ım bana onun bir yerini canlı bıraksın, benim için yaşasın. Ben onun gözü de olurum, kulağı da. Yeter ki benim evladım yaşasın" diye konuştu.

'Artık çözüm bulunsun'

Başıboş köpek sorununa çözüm bulunmasını isteyen Halil Yılmaz, "Buna Cumhurbaşkanımız mı çözüm bulur, belediye başkanımız mı çözüm bulur bilmiyorum. Artık bir çözüm bulunsun. Benim canım yandı, diğer insanların canı yanmasın. Yetkililer 'o bölgede köpekleri topladık' diyorlar; ama akşam en az 8-9 tane vardı. Pazaryerinin oralarda dolaşıyorlardı. İmkanınız varsa gelin bakın. Çok köpek var bölgede. Benim gözlemlediğim kadarıyla çözüm bulamıyorlar. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Hayvan hayatı, insan hayatından daha önemli olmaya başladı Türkiye'de. Bu işe bir çözüm bulsunlar artık. Bir çocuğu annesi, babası nasıl büyütüyor? Yazık değil mi çocuğa. Allah'ım kimsenin başına vermesin böyle bir şeyi. Allah çocuğumu inşallah yaşatacak; ama yaşatmasa da ben çocuğumun resimlerini çekip paylaşacağım. Bunun nasıl bir vahşet olduğunu Türkiye görsün, herkes görsün" dedi.

Tunahan Yılmaz'ın dayısı Şeref Usta da asılsız haberlere tepi göstererek, "Bizim başımıza geldi, başkalarının başına gelmesin. Bugün topluyorlar, yarın bırakıyorlar köpekleri. Bu konuda artık kalıcı çözüm bulunsun. Bir de yalan yanlış haberler yapıyorlar. Bu tür haberler aileyi daha fazla incitiyor. ‘Vefat etti' diye haberler yayılmış. Biraz aileyi düşünüp yalan yanlış haberler yapmasınlar" ifadelerini kullandı. 







#Ankara
#Tunahan Yılmaz
#Köpek Saldırısı
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