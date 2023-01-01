Köprü davasında 3 FETÖ’cüye müebbet

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı tarafından kurulan Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği, Türkiye aleyhtarı ve hukuksuz faaliyetlerde bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos hakkında suç duyurusunda bulundu. 'Ekümeniklik' kavramının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ve Lozan Antlaşması’nda yasal bir dayanağı olmadığına vurgu yapılan suç duyurusunda, Arhondonis’in geçmiş yıllarda yurt dışına yaptığı resmi ziyaretler ve yabancı ülkelerin devlet başkanlarıyla resmi temaslarına da dikkat çekildi. Dilekçede, şüpheli olarak isimleri geçen İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos ile Amerika Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Ioannis Lambriniadis hakkında “Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi” ve “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçlarından soruşturma başlatılarak ifadelerinin alınması ve haklarında iddianame hazırlanarak dava açılması talep edildi.