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Köprü davasında 3 FETÖ’cüye müebbet

15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği “15 Temmuz Şehitler Köprüsü”ndeki olaylara ilişkin davada 3 FETÖ’cüye ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. 143 sanıklı davada başka suçlardan mahkum olan 64 sanık, “öldürme ve yaralama”yla ilgili suçlardan ise beraat etti.

04:00 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar verildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı dava Yargıtay tarafından kısmen bozulmuştu. Yeniden görülen davada karar açıklandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, 35’i başka suçtan tutuklu 59 sanık katıldı. Bazı sanıklar da tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Mahkeme heyeti, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti 29 sanığa 14 yıl 6 ay’dan, 12 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis verildi. 25 sanık, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkma yasağı konularak tahliye edilirken, firari 1 sanık ilgili dosya ayrıldı. 7 sanık hakkında hükmen tutuklama kararı verildi. Başka suçlardan ceza alan ancak bazı eylemlerden sorumlu tutulmayan 64 sanığın ise şehit ve gazilere yönelik öldürme, öldürmeye teşebbüs ve yaralama eylemlerinden de sorumlulukları tespit edilmediği gerekçesiyle beraat kararı verildi.


Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Türkiye aleyhtarlığında sicili kabarık: Hukuksuz faaliyetlerine suç duyurusu
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Türkiye aleyhtarlığında sicili kabarık: Hukuksuz faaliyetlerine suç duyurusu

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı tarafından kurulan Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği, Türkiye aleyhtarı ve hukuksuz faaliyetlerde bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos hakkında suç duyurusunda bulundu. 'Ekümeniklik' kavramının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ve Lozan Antlaşması’nda yasal bir dayanağı olmadığına vurgu yapılan suç duyurusunda, Arhondonis’in geçmiş yıllarda yurt dışına yaptığı resmi ziyaretler ve yabancı ülkelerin devlet başkanlarıyla resmi temaslarına da dikkat çekildi. Dilekçede, şüpheli olarak isimleri geçen İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos ile Amerika Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Ioannis Lambriniadis hakkında “Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi” ve “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçlarından soruşturma başlatılarak ifadelerinin alınması ve haklarında iddianame hazırlanarak dava açılması talep edildi.

#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#sanık
#ağırlaştırılmış müebbet
1 saat önce
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