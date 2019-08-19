Köpüğün nedeni kaçak deterjan çıktı Kocaeli Başiskele’de cumartesi günü etkili olan yağmur sonrası yolun köpürmesi büyük şaşkınlığa neden oldu. Yolun yaklaşık iki kilometrelik kesiminin köpürmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Şahin Şen 19 Ağustos 2019, 04:00 Yeni Şafak