Köpüğün nedeni kaçak deterjan çıktı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhbarla gelen ekipler, köpüren ve bir süre trafiğe kapalı kalan yolu temizleyerek, ulaşıma yeniden açtı. Ekipler, olayın ardından araştırma başlattı. Yoldaki köpüğün, kaçak deterjan imalatı yapan kişilerin nakliye sırasında yanlışlıkla minibüsten yola döktüğü maddeden kaynaklandığı tespit edildi. Minibüsün plakasından yola çıkan polis, kaçak deterjan üretilen imalathaneye baskın düzenleyerek 3 kişiyi gözaltına aldı. İmalathanede bulunan 60 paket kaçak deterjana da el koyuldu.