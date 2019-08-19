Gündem Köpüğün nedeni kaçak deterjan çıktı
KOCAELİ

Köpüğün nedeni kaçak deterjan çıktı

Kocaeli Başiskele’de cumartesi günü etkili olan yağmur sonrası yolun köpürmesi büyük şaşkınlığa neden oldu. Yolun yaklaşık iki kilometrelik kesiminin köpürmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Şahin Şen Yeni Şafak
İmalathanede bulunan 60 paket kaçak deterjana da el konuldu.
İmalathanede bulunan 60 paket kaçak deterjana da el konuldu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla gelen ekipler, köpüren ve bir süre trafiğe kapalı kalan yolu temizleyerek, ulaşıma yeniden açtı. Ekipler, olayın ardından araştırma başlattı. Yoldaki köpüğün, kaçak deterjan imalatı yapan kişilerin nakliye sırasında yanlışlıkla minibüsten yola döktüğü maddeden kaynaklandığı tespit edildi. Minibüsün plakasından yola çıkan polis, kaçak deterjan üretilen imalathaneye baskın düzenleyerek 3 kişiyi gözaltına aldı. İmalathanede bulunan 60 paket kaçak deterjana da el koyuldu.

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