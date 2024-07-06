Körfez'den Trabzon'a turist akını

Kente her gün Kuveyt, Amman, Sharjah, Jeddah, Riyad, Dammam, Muscat, Doha, Bahreyn, Dubai ve Abu Dhabi gibi ülkelerden direkt uçuşlar yapılıyor. Turistlerin dikkatini en çok Trabzon'un yaylaları çekiyor. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tuna, Trabzon Havalimanı’nda dış hatlara inen uçak sayısının 21 olduğunu belirterek, “Trabzon’a geçen sene 1 Temmuz 2023’de 15-16 uçak iniyordu bugün 21 uçak olarak iniyor” dedi. Trabzon’da konaklayan turistlerin günübirlik turları tercih ettiğini kaydeden Tuna, “Uzungöl buradaki en ilgi gören turizm destinasyonlarından bir tanesi. Çal Mağarası, Hıdırnebi, Batum, Ayder tercih edilen diğer destinasyonlar. Ayrıca günübirlik Ordu turları da var. Misafirler Trabzon konaklasa bile bu günübirlik turlarla Giresun, Rize, Ordu gibi çevre illeri de gezebiliyor.” şeklinde konuştu. Tuna, turist sayısını artırmak için bölgeye daha fazla yatırım yapılması gerektiğini altını çizdi. Öte yandan Trabzon’u geçtiğimiz yıl yerli ve yabancı olmak üzere toplam 1 milyon 319 bin 299 turist ziyaret etti. 2022 yılına göre yüzde 38 artan bu turist sayısının 706 bin 532 yabancı, 612 bin 767 de yerli turist oldu.