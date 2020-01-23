Korkutan virüs THY uçağında kontrole alınan şüpheli yolcuda çıkmadı

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

22 Ocak tarihinde icra edilen TK 800 sefer sayılı uçuşumuz ile Bogota’ya seyahat eden Çin uyruklu bir yolcumuzun Corona Virüsü taşıdığından şüphe edilmiştir.

Aktarma noktası olan Bogota’dan Panama’ya kalkış için hazırlanan uçağımız kontrol kulesi tarafından tedbir amaçlı bekletilmiş ve yolcumuzun şüphe duyulan virüs ile ilgili kontrolleri gerçekleştirilmiştir.

OYNAT 00:00 Çin'deki bir yolcu uçağında virüs taraması yapıldı Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ile ilgili 'insandan insana bulaşıyor' açıklamasının ardından izleyeni dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir yolcu uçağına gelen özel ekiplerin tek tek uçaktakileri araması gözler önüne seriliyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

İlgili ülkenin sağlık bakanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu ve Corona Virüsü’nü taşımadığı anlaşılmıştır.

Uçağımız devam seferi olan Bogota – Panama uçuşunu yerel saat ile 14:57’de gerçekleştirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

HAYAT Çin'den gizemli virüs yayılıyor: Türkiye biyolojik savunma ekipmanlarını geliştirmeli