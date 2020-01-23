Gündem Korkutan virüs THY uçağında kontrole alınan şüpheli yolcuda çıkmadı
İSTANBUL

Korkutan virüs THY uçağında kontrole alınan şüpheli yolcuda çıkmadı

Türk Hava Yolları’nın, İstanbul – Bogota – Panama seferli uçağında seyahat eden Çin uyruklu bir yolcunun uçağın aktarma noktası Bogota'dan Panama'ya kalkış için hazırlanıldığı sırada 'Corona Virüsü' taşıdığından şüphelenildi. THY Basın Müşavirliği, yapılan sağlık kontrolleri sonucunda yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve Corona Virüsü taşımadığının tespit edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Türk Hava Yolları uçağı.
Türk Hava Yolları uçağı.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

22 Ocak tarihinde icra edilen TK 800 sefer sayılı uçuşumuz ile Bogota’ya seyahat eden Çin uyruklu bir yolcumuzun Corona Virüsü taşıdığından şüphe edilmiştir.

Aktarma noktası olan Bogota’dan Panama’ya kalkış için hazırlanan uçağımız kontrol kulesi tarafından tedbir amaçlı bekletilmiş ve yolcumuzun şüphe duyulan virüs ile ilgili kontrolleri gerçekleştirilmiştir.

Çin'deki bir yolcu uçağında virüs taraması yapıldı
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Çin'deki bir yolcu uçağında virüs taraması yapıldı
Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ile ilgili 'insandan insana bulaşıyor' açıklamasının ardından izleyeni dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir yolcu uçağına gelen özel ekiplerin tek tek uçaktakileri araması gözler önüne seriliyor.

İlgili ülkenin sağlık bakanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu ve Corona Virüsü’nü taşımadığı anlaşılmıştır.

Uçağımız devam seferi olan Bogota – Panama uçuşunu yerel saat ile 14:57’de gerçekleştirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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