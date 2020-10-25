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İSTANBUL

Korona pazara çıktı

Esenyurt’ta kurulan semt pazarında, pazarcı esnafı maske takmazken müşterilerin ürünleri elleriyle seçtiği, sosyal mesafeyi de hiçe saydıkları görüldü. Alışveriş için gelen vatandaşlardan Metin Yıldırım, “Esenyurt’ta maske kuralına uyulmuyor. Kovid-19’u ciddiye alan yok. Maske konusunda uyarıyorsun sana tepki gösteriyorlar” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul Esenyurt’taki semt pazarı.
​İstanbul Esenyurt’taki semt pazarı.

İstanbul Esenyurt’taki semt pazarında pazarcı esnafının maske takmadığı, sosyal mesafeye uyulmadığı, müşterilerin elleri ile ürünleri seçtiği görüldü. Esenyurt’taki semt pazarında maske, sosyal mesafe, ve hijyen kurallarına fazla uyulmadığı görüldü. İstiklal Mahallesi’nde cuma günleri kurulan semt pazarında özellikle akşam saatlerinde kalabalık oluşurken, tezgah açan pazarcıların önemli bölümünün yüzlerinde maske bulunmadığı ve gelen müşterilerin sebze ve meyveleri elleri ile seçtiği kameraya yansıdı.

KİMSE MASKE TAKMIYOR

Pazara alışveriş için gelenlerden Metin Yıldırım, koronavirüs testi pozitif çıkınca 1 hafta hastanede yoğun bakımda kaldığını, 15 gün karantinada tutulduğunu anlatırken, 7 aydan bu yana toplu ulaşım araçlarını kullanmadığını söyledi. Yıldırım, “Esenyurt’ta maske kuralına uyulmuyor. Kimse maske takmıyor. Kovid-19’u ciddiye alan yok. Böyle giderse tünelin ucunun görünmesi çok zor. Maske konusunda uyarıyorsun sana tepki gösteriyorlar” dedi.

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