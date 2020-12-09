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POLİTİKA

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca önderliğinde toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca basın açıklaması yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca, toplantının ardından açıklama yapacak.
Bakan Koca, toplantının ardından açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı. Toplantı sonrası saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Bilim Kurulu'nda gündemini aşı çalışmalarının yanı sıra yoğun bakımlardaki doluluk oranı ve alınan tedbirlerin etkileri oluşturuyor.

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