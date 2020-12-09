Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı. Toplantı sonrası saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.Bilim Kurulu'nda gündemini aşı çalışmalarının yanı sıra yoğun bakımlardaki doluluk oranı ve alınan tedbirlerin etkileri oluşturuyor. KORONAVİRÜS Aşı dolandırıcılarına karşı dikkat: Randevu bahanesiyle kimlik bilgilerini ele geçiriyorlar KORONAVİRÜS 21 günlük karantina sonuç verdi: HES görüntüsü yeşile döndü GÜNDEM Sağlık Bakanı Koca: Çin aşısını beğenmezsek ödeme yapmayacağız