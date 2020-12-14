Koronavirüs ilgiyi artırdı çiftçiler ürün yetiştiremiyor: Alıcı bulabilirsek 8 bin TL'ye satıyoruz

Pandemi dönemiyle beraber insanlar bitkisel çaylarına büyük ilgi gösterirken adaçayına da talep patlaması yaşandı. Çiftçiler ürünleri geçen seneye oranla yetiştiremediğini belirtirken yoğunluktan dolayı adaçaylarını yaş bir şekilde aktarlara gönderiliyor.

İnsan sağlığına olumlu etkileri bulunan zararlı bakteri yok etmesiyle bilinen adaçayına korona virüs salgınıyla birlikte ilgide arttı. Acıpayam İlçesine bağlı Yazır Mahallesinde adaçayı üretimi yapan çiftçiler gelen talebi karşılamak için orak ve makaslarıyla hasat ettikleri adaçaylarını bağ yapıp aktarlara gönderiyor. Son zamanlarda siparişler artınca adaçayı bağları kurumadan yaş olarak aktarlara satılmaya başlandı.

Adaçayı üreticisi Özlem Tüccar gelen talebi karşılamak için sürekli çalıştıklarını belirterek, “Yaklaşık altı yıldan bu yana adaçayıyla uğraşıyoruz. Kendimiz diktik yetiştirdik. Kuru ve yaş olarak satıyoruz. Yılda bir iki kere hasat yapıyoruz. Korona virüs nedeniyle talep çok olduğundan yaşını bile yetiştiremiyoruz. Adaçayı sağlık yönünden çok yararlı olduğu için tavsiye ediyoruz. Burada adaçayının çoğalmasını talep ediyoruz. Kazancı diğer mahsullere göre gideri az olduğu için bence daha iyi ve bayanların yapabilmesi açısından daha kolay” dedi.

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“Kuruduğunda alıcısını bulabilirsek 8 bin TL’ye kadar satılıyor”

Toplanmasının zahmetsiz olduğunu ve bayanların bu işi rahatlıkla yapabileceğini belirten Tüccar, “İş olarak az bayanların kendisi tek başına yapabileceği bir şey onun için bayanlara daha çok tavsiye ediyorum. Hem bayanlara iş olanağı, hem de işi basit çok fazla bir şeyi yok sadece biçip kurutup bağ hepsi bu kadar. Bir dönüm adaçayından mesela güzel bakıldığında bir tonu geçiyor. Tabi satış şeyine göre farklı. Kuruduğunda alıcısını bulabilirsek 8 bin TL’ye kadar satılıyor. Alıcısını bulamazsak 6 bin ile 7 bin TL kadar satıyoruz” diye konuştu.

“Adaçayı daha çok alana dikilmeli”

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Adaçayının pazarının açık olduğunu ve mahallelerinde daha çok alanda adaçayı üretiminin yapılmasını isteyen adaçayı üreticisi Fatma Demirhan, “Burada arkadaşlarımız adaçayı üretiyor. Hep beraber gelip imece usulüyle adaçayı yapıyoruz. Sabah arkadaşlarımız erken geliyoruz. Sabah biçiyoruz öğleden sonra bağ yapıyoruz, bütün bayanlara halkımıza tavsiye ediyoruz. Topraklarımız sulak, verimli bir toprak. Adaçayı için kış mevsiminde bile olabilecek bir bitki olduğu için herkese tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Günde kişi başına bin bağ topluyoruz”

Adaçayının herkesin dikmesini tavsiye eden Yasemin Satmaz, “Sabah sekizde geliyoruz, öğleye kadar çalışıyoruz. Öğle yemeğini yedikten sonra bağ yapıyoruz. Günde kişi başına bin bağ falan yapıyoruz. Bunları toplu alan yerler var oralara satıyoruz. Bağın tanesini 3 TL’den satılmakta. Güzel bir ürün bende dikmeyi tavsiye ediyorum” sözlerini söyledi.

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FOTOĞRAF 11 Çorbaların vazgeçilmezi kemik suyunun kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Gizem Gençyürek, “Kemik suyu, her yaş grubunun tüketimine uygun içerdiği vitamin ve minerallerle vücut direncinin artmasını sağlayan bir besindir. Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyarak hastalıklara karşı savunma sistemimizi güçlendirir. Doğal olarak kolajen içeren kemik suyu, hücrelerin yenilenmesini sağlar, kas ve kemik sistemini güçlendirir, hücreleri yaşlanmaya karşı korur” diye konuştu. Birçok faydası bulunan kemik suyunun bazı kişiler için tehlikeli olabileceğini belirten Gençyürek, sözlerine şöyle devam etti: “Kemik suyunun içerisinde bulunan arginin aminoasidi güçlü bir anti-inflamatuardır ve vücuttaki iltihaplanmaların azalmasını sağlayarak vücut direncini artırır. Bağırsak florasının da düzenlenmesinde kemik suyunun etkisi büyüktür. Sindirimi kolay bir besin olması da avantajdır. Sağlık üzerine bağışıklık güçlendirici etkisi başta olmak üzere birçok olumlu katkısı varken tüketilme aşamasında dikkatli olmakta fayda var. Kemik suyu hayvansal yağ kaynağı olması ve yüksek oranda kolesterol içermesi sebebiyle, kalp-damar rahatsızlığı olan kişiler, kan kolesterol düzeyleri yüksek olan kişiler ile ideal ağırlığının üzerinde olan kişiler için pek de uygun bir besin olmayabilir. Yine kilo verme veya kilo kontrolü sağlama dönemindeki kişilerin kemik suyunu ve kemik suyu eklenmiş çorbaları dikkatli tüketmesi gerekmektedir.” Diyetisyen Gençyürek, kemik suyunun hazır olanının değil, evde yapılanının yararlı olduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi: “Her şeyin evde yapılanı makbuldür. Bu nedenle kemik suyu tüketecek kişilerin mümkünse evde yapmasını, hazır almamasını tavsiye ederim. Evde yapmaya vakti olmayanlar ise güvendikleri yerlerden içeriklerini kontrol ederek temin edebilirler. Kaliteli bir kemik suyu elde etmek için öncelikle yapmamız gereken, güvendiğimiz ve bildiğimiz bir market veya kasaptan ilikli kemik istemektir. Pişirme esnasındaki önemli nokta, ilikli kemiğin uzun süre kaynatılmasıdır. Kaynatma aşamasında içerisine eklenen karabiber, soğan, sarımsak, taze sebze ve sebze sapları ile de kemik iliği suyunun besleyici değeri artırılmalıdır. İlikli kemiği 4-5 saat kaynatmamız en doğrusudur, ilave edeceğimiz baharat ve sebzeleri ise kaynatma aşamasının son 1 saatinde ekleyebiliriz. Faydası saymakla bitmeyen kemik suyun faydaları: Kas ve kemikleri güçlendiriyor, direnci artırıyor Kemik suyu, her yaş grubunun tüketimine uygun içerdiği vitamin ve minerallerle vücut direncini artırdığını söyleyen Diyetisyen Gizem Gençyürek, “Kemik suyunun azı yarar, çoğu zarar. Hayvansal yağ kaynağı olan kemik suyu yüksek oranda kolesterol içermesi sebebiyle kalp-damar ve kan kolesterol düzeyleri yüksek olan hastalarla fazla kilolu bireyler için uygun olmayabilir” dedi. Peki, faydaları saymakla bitmeyen kemik suyunun faydaları neler? BiP'te paylaş

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