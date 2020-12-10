Koronavirüs ona yaradı, sosyal medyada fenomen oldu: Dizi ve film teklifleri almaya başladı

Diyarbakır’da kuaför ve güzellik uzmanı olan Serkan Özbilek, koronavirüs nedeniyle kısıtlama günlerinde evde can sıkıntısından dolayı müşterilerle yaşadığı diyaloglara mizah katarak video halinde sosyal medyada içerik üretmeye başladı. Özbilek, yaptığı paylaşımlarla kısa sürede yarım milyon takipçiye ulaştı. 7’den 70’e sosyal medya kullanıcıları tarafından izlenen videolarla vatandaşları bir nebze de olsa koronavirüs gündeminden uzaklaştıran Özbilek, şimdilerde ise dizi ve film teklifleri almaya başladı.

FOTOĞRAF 5 İçişleri Bakanlığının koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamındaki tedbirlerin 21 Kasım Cumartesi saat 20.00 itibarıyla uygulanmaya başlanmasıyla İpekyolu Belediyesi ekipleri, sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda halay çekerek temizlik çalışması yaptı. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Van’da araç ve insan yoğunluğu en düşük seviyeye indi. Cadde ve sokakların boş olmasını fırsat bilen İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler de Halilağa Mahallesi Gölbaşı Caddesi’ni süpürerek temizledi. Yaklaşık 40 kişiden oluşan temizlik ekibi hem türkü söyledi hem de halay çekti. Eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı sokakta mahalle sakinleri de camlardan alkışlarla temizlik ekibine eşlik etti. Çalışma, gece geç saatlere kadar devam etti. Sokağa çıkma yasağı onlara yaradı: İşçiler halay çeke çeke temizlik yaptı Van İpekyolu Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda halay çekerek temizlik çalışması yaptı. BiP'te paylaş

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Yeteneklerim ortaya çıktı

40 yaşında olan 3 çocuk babası Serkan Özbilek, koronavirüsün kendisinde yeteneklerini çıkartması şansını doğurduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Koronavirüs döneminde herkes gibi bizde evde kaldık. Kuaför ve güzellik uzmanıyım, bu koronavirüs döneminde evde kalmam bir avantaja dönüştü benim için, üniversiteye girme durumum oldu. Koronadan sonra, çok kötü şeyler yaşandı. Tabi ki böyle bir şeyi hiçbir şekilde istemiyorum, temenni etmiyor ve istemiyoruz. İnşallah çok hızlı bir şekilde tüm dünya normalleşir, normale döner her şey çok güzel ve akışına, eski haline dönmüş olur. Ama bu süreci tabi insanların kendi içindeki bazı yeteneklerini çıkarmasına vesile oldu.

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Her musibette bir hayır var derler bu musibetinden de hayrından artık faydalanmaya çalıştık. Bu süreçte ben salonları kapatınca evde kaldım, çok hiperaktif kişiliğim var. Hayatım boyunca tek bir noktada tek bir işle uğraşmadım, küçüklüğümden beri hep böyle zaten.

Hukuk fakültesi okumaya başladım

Önce bir sosyal medya sayfasına yemek yapmaya başladım. Çok güzel hamur işleri yaptım, hayatımda ilk defa oklava elime aldım ama çok güzel börekler, çörekler, ev baklavaları her şeyi yaptım. Sonra komik videolar çekmeye başladım, üniversiteye hazırlandım derken, bu pandemi sürecinde hem hukuk fakültesi okumaya, hem de sosyal medyada 500 bin takipçili kendi sayfamda videolar paylaşıyorum.

FOTOĞRAF 12 Türkiye'nin Akdeniz kıyıları, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde nesli tehlike altındaki türler arasındaki deniz kaplumbağa türü caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağasının en büyük yuvalama alanlarına ev sahipliği yapıyor. Caretta carettalar ve yeşil deniz kaplumbağaları, yaklaşık 30 yıldır 'Akdeniz'in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesi'nin Korunması Sözleşmesi' kapsamında koruma altında. YUVALAMA ALANI ARTTI <br> <br> Son yıllarda deniz koruma çalışmalarının artırılmasıyla birlikte yuvalama alanları da Türkiye genelinde 25'e yükseldi. Dokuz yuvalama kumsalıyla Antalya ilk sırada yer alıyor. Bu kumsallardan beşi ise 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' statüsünde korunuyor. Bu yıl tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını, hayatın birçok alanında olumsuz etkiler oluştururken, insan hareketliliğinin azalmasına bağlı olarak doğada ve yaban hayatında ise olumlu gelişmelere yol açtı. KORONAVİRÜS ONLARA YARADI <br> <br> Koronavirüs nedeniyle ülkeler arası seyahat kısıtlamaları deniz kaplumbağalarının yuvalama dönemleri olan mayıs-temmuz arasına denk geldiği için sahiller boş kaldı. Türkiye'nin yıl boyu aktif olan tek merkezi Dalyan-İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) verilerine göre, sahillerin boş kalması nedeniyle hem caretta caretta hem de yeşil deniz kaplumbağası yuva sayıları geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi. 550 BİN YAVRU DENİZLE BULUŞTU <br> <br> DEKAMER Başkanı Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, Türkiye'de 15'i ana kumsal olmak üzere toplam 25'e yakın yuvalama alanı olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Kaska, verilere göre Hatay, Adana, Mersin, Antalya ve Muğla illerindeki yuvalama alanlarında bu yıl yaklaşık 6 bin caretta caretta yuvasından 350 bin yavru, 3 bin 500 yeşil deniz kaplumbağası yuvasından da 200 bin yavrunun denizle buluştuğunu söyledi. YÜZDE 30-40 ARTIŞ <br> <br> Koronavirüs nedeniyle bu yıl kumsallara insanların gidememesi, yuvaların korunması sayesinde yuva sayılarında ciddi artış gözlendiğini belirten Prof. Dr. Kaska, “Geçen yıla göre hem yuva sayısı hem de yavru çıkışı sayılarında yüzde 30-40 civarında artış yaşandı dedi. BİNDE BİRİ ERİŞKİNLİĞE ULAŞABİLİYOR <br> <br> Sayılara bakıldığında çok gibi görünse de denize ulaşan yavrulardan binde 2-3'ünün ancak erişkinliğe ulaşabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kaska, “Binde 1'i desek, bu yıl denize ulaşan caretta yavrularından 350'si, yeşil deniz kaplumbağalarından ise 200'ü 20-30 yıl sonra ergin anne olmak için tekrar bu kumsallara gelecek dedi. DİĞER YUVALAMA ALANLARI Diğer yuvalama alanları Antalya'da Çıralı, Tekirova, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Demre ve Finike, Mersin'de Anamur, Alata, Davultepe, Kazanlı, ODTÜ kampüsü, Tuzla, Adana'da Akyatan, Ağyatan, Karataş, Sugözü, Yumurtalık, Hatay'da Samandağ, Muğla'da Dalaman'da bulunuyor. 550 bin yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu 550 bin yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu 550 bin yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu 550 bin yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu Koronavirüs onlara yaradı: 550 bin yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu Bu yıl koronavirüs nedeniyle sahiller boş kalınca caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yuva ve yavru sayılarında yüzde 40'a varan artış yaşandı. Akdeniz sahillerinde bu yıl 6 bin caretta caretta yuvasından 350 bin yavru, 3 bin 500 yeşil deniz kaplumbağası yuvasından 200 bin yavru denizle buluştu.

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İlk videoyu kuaförle ilgili çıkarmıştık. 45 gün boyunca kapattık salonları 45 gün sonra gelen kadınlar saç diplerinin yarısı farklı rengi diğer yarısı başka renk kaş ve bıyık yerleri değişmişti. Daha sonra sınırlı sayıda müşteri almamıza izin verildi akşama kadar birkaç tane alıp gönderiyorduk. Bunu da ben artık mizaha döktüm, saçını keselim dediklerim evde kocasının kestiğini, boya yapalım dediklerimde evde kocam boyattı. O tarz anılarımıza mizah katarak çekip paylaştık, çok da sevildi. İyi bir izlenme olunca devamı geldi şuanda da çekmeye devam ediyorum.

Dizi ve filmlerden teklifler gelmeye başladı

Sinema ve dizi filmleri için teklifler geldi, şu aşamada çok ciddi zaman problemi yaşıyorum. 40 yaşındayım, 3 tane çocuğum var, bunları söyleyince kimse inanmıyor. Ekip çalışma arkadaşlarım var, üzerine birde üniversiteyi ekledim. Bir de filmi nasıl ekleyeceğim bilmiyorum, ama çok iyi projeler var, belki çok yakın zamanda o da olabilir. Videonun yaş aralığı yok kimisi çocuklarım seni severek izliyor diyor kimisi ise annem seni sevdiği için sırf videolarını izlemek için hesap açtık diyor. Videoları paylaşırken gelen beğeni ve yorumlarla yanımda olduklarını görüyorum. İnsanların hoşuna gidince bende bunu böyle devam ettirdim."

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