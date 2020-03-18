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İSTANBUL

Koronavirüs provokatörlerine geçit yok: 55 sosyal medya hesabına soruşturma

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda; 28'i İstanbul, 23'ü farklı iller ve 4'ü yurt dışı kaynaklı 55 sosyal medya hesabı kullanıcısına soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yapan 55 hesap tespit edilerek soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden korona virüs salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, 28’i İstanbul, 23’ü farklı iller ve 4’ü yurt dışı kaynaklı 55 hesabı tespit ederek, hesaplarla ilgili soruşturma başlattı.

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